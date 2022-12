El panorama de pocas lluvias continuará durante el mes

Un docente e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) dijo que seguirán las lluvias por debajo del promedio que habitualmente hay en esta época del año.

“El Servicio Meteorológico Nacional estableció en su pronóstico a tres meses que las precipitaciones serán menores a las normales. Estamos en la época normalmente más lluviosa, si uno toma los promedios históricos de 500 milímetros, y va a llover menos que eso. Ya octubre y noviembre nos indicaron pocas lluvias y da toda la impresión de que es el panorama que va a seguir”, explicó Hugo Rohrmann en Radio Unne.

A su vez, agregó que “esto tiene su correlato en el aumento de la temperatura: cuanto menos llueve, hay más sol y las condiciones críticas se agudizan”.

Consultado sobre si la situación responde al fenómeno de La Niña, Rohrmann respondió que “es uno de los elementos pero no el principal. Acá está faltando el aporte de humedad desde el océano Atlántico y la entrada de un frente frío desde el sur del país que al ingresar al noreste generan lluvias. En 2020 no había Niña y la temperatura del Pacífico Ecuatorial estaba por encima de lo normal aportando humedad; esto daba la pauta de que llovería más de lo normal. Evidentemente este fenómeno de agua más fría de lo normal que la mayor superficie evaporante de la tierra no es el único elemento que genera lluvias inferiores a lo normal”.

“El 2022 hacia el 2023 es una transición entre la gran sequía del sur de Brasil y esos valores en los que el río Paraná comienza a recuperar la memoria, entonces, las precipitaciones ya no son tan bajas. Si hay algo que caracteriza a las precipitaciones son los ciclos. El período de sequía más reciente del país fue entre el 2003 y 2013, donde dominaron las bajas precipitaciones. Habíamos salido de un período bastante húmedo de fines de los 90. Esas oscilaciones son un sello de la lluvia”, analizó.