Taraguy logró un ajustado triunfo y se consolida en lo más alto

Con cuatro partidos se puso en marcha la séptima fecha del Regional NEA 2025 de rugby. Taraguy logró un ajustado triunfo y se consolida como líder en su grupo, San Patricio sufrió la potencia de Curne y Aranduroga volvió a la victoria.

En su cancha, Taraguy venció a Curda 48 a 45, mantuvo su invicto y ahora le sacó 11 puntos de ventaja al equipo paraguayo en la zona B.

También en Corrientes, San Patricio ofreció poca resistencia frente a Curne, actual campeón, invicto y puntero en la zona A. El equipo chaqueño se llevó la victoria con un cómodo 78 a 5.

Mientras que Aranduroga se recuperó de la caída que sufrió el pasado fin de semana en Resistencia, y en su reducto superó a Aguará de Formosa 33 a 13.

Mientras que en Resistencia, Regatas venció a Capri 56 a 17.

La fecha se completará este domingo con el encuentro que disputarán en Asunción, Paraguay, San José y Sixty.

Cumplida parcialmente la séptima fecha, así están las posiciones:

Zona A: Curne 30 puntos, Aranduroga 19, Regatas 15, Sixty 10 y Capri 1.

Zona B: Taraguy 26 puntos, Curda 15, San José 13, San Patricio 8 y Aguará 2.

La octava fecha, que se jugrará el sábado 12, contempla estos partidos: Capri vs. Aguará, San Patricio vs. Regatas, Curne vs. Curda, Taraguy vs. Sixty y San José vs. Aranduroga.