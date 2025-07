Mandiyú empató con Mburucuyá y es el primer clasificado a los cuartos de final

En el cierre de la primera fecha de la segunda etapa del torneo Oficial de Primera División A, Mandiyú y Mburucuyá igualaron 4 a 4, resultado que le permitió al Albo asegurarse un lugar en los cuartos de final de la competencia.

Lipton ganó y mantiene la ilusión intacta por quedar entre los ocho mejores, mientras que en la lucha por la permanencia fueron importantes las victorias de Ferroviario y Libertad.

En el partido destacado de la jornada sabatina, Mandiyú y Mburucuyá igualaron en 4 tantos. Los goles para el Albo fueron marcador por Facundo Lallana (2), Guillermo Barreto y Hernán Coronel, mientras que para el equipo del interior lo hicieron Héctor Duete (2), Daniel Gómez y Milton Montenegro.

El Albo sigue como puntero, le sacó 4 puntos a su inmediato perseguidor, y además se aseguró un lugar en los cuartos de final camino al título.

En la lucha por quedar entre los ocho mejores, fue importante el triunfo que alcanzó Lipton sobre Independiente 2 a 1.

Los goles para el conjunto Azul, que está a un punto de la zona de clasificación, fueron autoría de Alberto Acosta y Sebastián González, en tanto que Juan Leguizamón hizo el gol del conjunto rojo.

En la parte baja de la tabla, Ferroviario superó a Soberanía 3 a 1 y salió de la zona de promoción, mientras que Libertad, con goles de Nelson Canteros y Aaron Fernández, derrotó a Invico 2 a 0 y se aleja de la zona de descenso.

Así se ubican

Disputada la primera fecha de la segunda del Oficial, así quedaron las posiciones: Mandiyú 42 puntos, Curupay 38, Independiente 30, Cambá Cuá y Empedrado 29, Boca Unidos 25, Sportivo 24, Sacachispas 23, Lipton 22, Huracán 17, Mburucuyá 14, Ferroviario y Talleres 12, Libertad 11, Soberanía 3 e Invico 1.

Lo que viene

La segunda fecha, de la etapa Definición, contempla estos partidos:

Empedrado vs. Soberanía

Sportivo vs. Independiente

Lipton vs. Mburucuyá

Mburucuyá vs. Ferroviario

Boca Unidos vs. Invico

Sacachispas vs. Cambá Cuá

Huracán vs. Curupay

Talleres vs. Libertad

Ascenso

Con dos partidos se cerró la primera fecha de la segunda etapa del Oficial de Primera B en la capital correntina.

El puntero Doctor Montaña igualó sin abrir el marcador con San Jorge, mientras que Yaguareté superó a Juventud Naciente 3 a 1 y quedó a tres puntos del líder.

Así quedaron las posiciones en el Ascenso: Doctor Montaña 29 puntos, Yaguareté y Rivadavia 26, San Marcos 24, Alvear 19, Villa Raquel 18, Juventud Naciente 16, San Jorge 16, Robinson 14, Peñarol 13, Barrio Quilmes 12 y Quilmes 9.

En la segunda fecha se jugarán estos encuentros: San Marcos vs. Barrio Quilmes, Alvear vs. Doctor Montaña, San Jorge vs. Peñarol, Yaguareté vs. Quilmes, Juventud Naciente vs. Rivadavia y Villa Raquel vs. Robinson