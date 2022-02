España flexibiliza la entrada

La incorporación de menores de 18 años a la vacunación en muchos países ha sido relativamente reciente sin ser posible en algunos casos completar dicha pauta. Esta situación está suponiendo que familias en las que sus progenitores están vacunados, no puedan viajar con sus hijos. El Gobierno de España ha modulado los requisitos sanitarios de entrada a España para personas entre 12 y 17 años procedentes de terceros países no comunitarios o asociados Schengen, donde el acceso a la vacuna contra el Sars-CoV-2 de este grupo etario presenta dificultades o aún no está extendida.

Así, a partir del 14 de febrero, los viajeros entre 12 y 17 años procedentes de estos países y que no estén en posesión de un certificado válido de vacunación, pueden presentar una prueba molecular o viral de ácido nucleico molecular Naat o PCR del Sars-CoV-2 con resultado negativo, realizada 72 horas antes de su llegada al país. Asimismo, los menores de 12 años, que viajen con un adulto, no estarán sometidos a ningún tipo de requisito sanitario, tal y como se realizaba hasta ahora.

Mediante esta orden, el Gobierno de España da respuesta a la situación de desigualdad, que afecta a la conciliación de aquellas familias en las que, debido a la actual normativa, progenitores vacunados frente a la covid-19 no pueden viajar con sus hijos e hijas por la falta de acceso a la vacuna por parte de estos últimos. Esta medida está, además en sintonía con la propuesta de modificación de la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE que actualmente está siendo revisada.

Qué visitar en España

Pero si hablamos de turismo en España, hay una provincia que resalta a primera luz: Sevilla. Situada en el sur de la península ibérica, con excelente clima y rodeado de sierras y mar se alza como uno de los tres destinos más importantes de España.

Dentro de la provincia hay una ciudad para resaltar como lo es Écija Sevilla, situada a 80 km de la capital. Un destino cuya historia se remonta desde el paleolítico pasando por los visigodos, romanos y musulmanes hasta llegar hasta nuestros días. Se puede identificar varios centros de atracción tanto naturales como edilicios. Iglesias, monasterios y conventos se mezclan en la ciudad con los palacios donde resalta el Palacio Benameji el cual fue declarado Monumento Nacional. Degustar sus típicos platos como la Sopa de Gato o el Salmorejo (según la temporada) dará al turista un recuerdo de su visita difícil de olvidar.

Cruzando de sur a norte nos encontramos con otro destino predilecto para los turistas como lo es la ciudad de Barcelona. La ciudad que supo ser sede de los Juegos Olímpicos en 1992 sigue con el empuje propio de una gran ciudad de Europa y es atracción turística permanente para todo tipo de visitantes. Su vida nocturna, sus paseos como Las Ramblas, la Iglesia de la Sagrada Familia realizada por Gaudí son paso predilecto de quien visita la ciudad.

Y obviamente si de ciudades con atracción propia se enumeran, Madrid es destino seguro. En ella se podrá encontrar desde museos, palacios, monasterios, estadios deportivos y tantas más atracciones que es imposible visitar todo en un solo viaje.