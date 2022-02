Morales: “Encontramos una base”

Gabriel Morales reafirma en cada amistoso de la pretemporada lo importante que es para Boca Unidos, tanto como goleador como asistidor. El rosarino fue la figura del último partido de preparación en la victoria por 4 a 0 frente a Regional de Resistencia, donde marcó por duplicado y participó activamente de las otras dos conquistas.

“Encontramos una base que nos está ayudando a desplegar el buen juego que estamos teniendo”, le dijo a El Litoral el mediapunta en relación al equipo que puso en cancha la dupla técnica integrada por Martín Fabro y Leonardo Baroni en los tres encuentros de práctica que sostuvieron hasta el momento.

Gabi señaló que “tenemos un plantel muy bueno, con jugadores de jerarquía. Estamos contentos también por los chicos que llegaron y se acoplaron al grupo, porque lo están haciendo muy bien. Esperemos que sigamos así”.

“Nos estamos encontrando gracias a Dios, preparándonos para lo que viene.

Venimos haciendo las cosas bien, aunque algo ansioso ya para que comience el campeonato, aunque somos conscientes que falta más de un mes, pero estamos aprovechando este tiempo para corregir muchas cosas y buscar llegar al inicio de la mejor manera”, manifestó.

Boca Unidos lleva disputados tres partidos amistosos en los que no recibió goles. Igualó 0 a 0 ante Chaco For Ever, que milita en la Primera Nacional, y goleó a Juventud de Puerto Tirol y Regional de Resistencia, marcando en ambos cotejos cuatro conquistas.

“Nos venimos sintiendo bien desde el primer partido con For Ever. La verdad que nos merecíamos ganar ese amistoso porque fue una linda práctica la que hicimos donde nos sentimos muy cómodos y desde ahí se vio mucho el juego que nosotros estamos mostrando”, destacó.

Morales agregó que frente al Negro “tuvimos un buen juego, aunque no pudimos concretar. Después aparecieron los goles en los restantes amistosos y esto nos sirve para agarrar confianza pensando en todo lo que viene”.

En cuanto a la diferencia de categoría de los rivales que enfrentaron, el goleador indicó que “todo amistoso que tenemos lo encaramos con seriedad, buscamos hacer nuestro juego y es una práctica más que a nosotros nos sirve para estar mejor para el inicio del campeonato”.

El Aurirrojo jugará desde mañana partidos de preparación pautados con San Martín de Formosa y Sarmiento de Resistencia, con los que competirá en el torneo Federal A 2022.

Los dos primeros se jugarán este miércoles y el sábado venidero en la capital correntina, y luego Boca Unidos viajará a devolver gentilezas frente a los mismos rivales. “Estos cuatro partidos que tenemos por delante van a ser una linda medida para saber dónde estamos”, expresó.

La temporada 2022 del toreo Federal A aún no tiene fecha definida de inicio (sería a fines de marzo) pero lo seguro es que otorgará un solo ascenso a la Primera Nacional.

“Solo debemos apretar los dientes, y como representamos a un club grande, como es Boca Unidos, hay que buscar salir campeón, no hay otra”, se sinceró el Gabigol rosarino.

(RP)