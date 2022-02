Búfalos y bovinos: buen encierre y ventas ágiles en San Luis del Palmar

La firma Sáenz Valiente Bullrich y Compañía realizó el viernes pasado un nuevo remate físico y por streaming. Con un encierre de casi 900 cabezas, además de otros lotes filmados, la firma vendió búfalos y vacunos en San Luis del Palmar, con una demanda que se mostró firme y con buenos valores.

Fueron casi 1.800 cabezas a la venta, con varios lotes encerrados en el local-feria del establecimiento Caá Cupé, y el resto de los lotes filmados en los campos de los productores. En esta oportunidad, con una importante oferta de búfalos de distintas categorías de invernada, cría y faena, y que al igual que los vacunos, se vendieron con importante fluidez.

Como lo vienen realizando en sus distintos eventos mensuales que realizan en el Norte de la provincia, la firma vendió tanto los lotes encerrados como los filmados a través de streaming, por lo cual hubo compradores en el mismo predio y también muchos siguiendo las ventas por internet.

Como es habitual, Fernando Sáenz Valiente estuvo a cargo del martillo, acompañado por Alfredo Cávanagh y Fernando Ruiz, los representantes de la firma en Corrientes. Además, acompañaron en la jornada productores remitentes y compradores, quienes llegaron hasta el remate para seguir el desarrollo de las ventas.

Desarrollo que fue muy fluido, tanto en los lotes de búfalos como en los bovinos. Los bubillos, bubillas, búfalas y búfalos para faena fueron colocados con buena demanda, más allá de algún temor por la situación de sequía en los campos del Norte argentino, donde se encuentran la mayoría de los compradores de esta especie.

A la hora de los vacunos, primero salieron a venta categorías de faena, que se vendieron con buen ritmo, y luego la invernada. Lotes de terneros y terneras livianos y medianos, que fueron colocados con gran agilidad y a valores que oscilaron los $350. Los novillos y vaquillas también se vendieron con buen ritmo, con mucha puja entre compradores que siguieron las ventas por teléfono, como así también algunos que estuvieron presentes en San Luis del Palmar.

“Un buen remate, la verdad que nos sorprendió un poco porque teníamos un poco de incertidumbre por la situación que se está viviendo en Corrientes”, comentó Fernando Sáenz Valiente al finalizar el remate. En cuanto a la demanda, si bien fue fluida, el martillero comentó que “hoy no tuvimos compradores que habitualmente acompañan en nuestros remates; eso te da una muestra de que para algunos el momento no es bueno”. No obstante, valoró el acompañamiento de otros productores que pujaron por llevarse los animales consignados.

“La situación es muy complicada en el campo; nosotros hablamos con productores de toda la zona y te cuentan que están mal; los incendios generaron muchos problemas”, relató Alfredo Cávanagh, representante de la firma en Corrientes. No obstante, el joven consignatario consideró que “el remate salió muy bien; nos acompañaron muchos productores remitiendo sus animales y también compradores de distintos puntos del país”.

Solidaridad

El pasado jueves, la firma Sáenz Valiente Bullrich y Compañía realizó un remate solidario en el Mercado de Liniers, con el fin de recaudar fondos para los bomberos voluntarios de Corrientes.

En la oportunidad, la firma donó la totalidad de las comisiones de venta de la jornada. Y, además, el primer novillo que salió a venta fue donado varias veces por los compradores para que sea vendido nuevamente. En total, la recaudación de la jornada superó los $12 millones.

“La verdad fue algo espectacular, el acompañamiento y la solidaridad de productores de todo el país que mandaron sus animales y también los que participaron de la compra del primer novillo; fue algo muy lindo ver la solidaridad con los bomberos que están combatiendo los incendios en Corrientes”, comentó Alfredo Cávanagh.

En este sentido, el representante de la firma adelantó que la idea es comprar equipamiento para los cuarteles de bomberos de Berón de Astrada, Santa Rosa, Caá Catí, Saladas y San Luis del Palmar, aunque se está evaluando sumar a otros cuarteles, dado que recaudaron más dinero del que tenían previsto.