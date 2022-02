Tres sitios para recorrer tranquilos

1. El paraíso detrás de las montañas

Quien llega a Calgary, en la provincia de Alberta, en general suele ir directamente al icónico Parque Nacional de Banff. La dirección es correcta, pero mucho más originales son las “Rockies” a 20 minutos de Banff. En Canmore, tomar primero el empinado Three Sisters Drive cuesta arriba. A media altura, el asfalto se convierte en un tramo de gravilla lleno de baches, que desde allí se llama Smith Dorrien Trail.

Arriba, el camino pasa por un desfiladero sombrío y luego se levanta el telón: por delante se extiende el Spray Lake, profundamente azul, flanqueado por picos de casi tres mil metros cuyas pendientes escarpadas están marcadas por los surcos que dejan el deshielo y las avalanchas. No se ve ni un coche, ni una cabina de teleférico, ni un alma.

Por el contrario, las posibilidades de descubrir alces, osos y lobos son tan buenas como en el vecino Parque Nacional de Banff. Como parte del Parque Provincial de Spray Valley, el valle forma parte de un puente verde, en el que los animales se desplazan entre los parques provinciales en el sur y Banff.

2. En busca de la inmensidad

En los agrestes “Badlands”, el viajero se siente una y otra vez como un explorador. No se sabe bien cómo será el destino porque existen muy pocas buenas imágenes de este rincón del sudeste de Alberta. Esto no ha cambiado a pesar del famoso Museo de Paleontología Royal Tyrrell en Drumheller, con sus fósiles de dinosaurios. Los “Badlands” siguen siendo lo que siempre fueron: 90.000 km2 de una inmensidad ondulada y vacía, con cauces llamados “coulées”, tres o cuatro pequeñas ciudades sin mucha actividad y decenas de pueblos en medio de la nada, cuya existencia está crónicamente amenazada.

Sin embargo, el lugar esconde otros platos fuertes, más allá del cielo estrellado y de la siempre visible curvatura terrestre en el horizonte. Allí están, por ejemplo, el Parque Provincial Writing on Stone poco antes de Montana, que forma parte del patrimonio natural de la Unesco por sus pinturas rupestres, y el Parque Provincial Dry Island Buffalo Jump, que se abre como un inmenso agujero delante del coche. A los costados hay ciudades fantasmas como Orion, Empress, Rowley y Manyberries. La gente de aquí vivió muchas fatigas y es humilde, resignada y hospitalaria.

3. La ruta árida de Québec

Un lugareño dijo una vez que, quien quiera vivir allí, debería ser fuerte. Físicamente, porque hay que trabajar duro, y psicológicamente, porque el invierno es condenadamente largo y entonces no hay nada que hacer, además de entretenerse con bricolaje y Netflix. De Montréal hasta la península de Gaspé son solo ocho horas en coche, lo que para Canadá no es mucho, pero al llegar, el viajero se siente como en el fin del mundo. La península es extensa pero no llega a los 130.000 habitantes, concentrados en pequeñas urbanizaciones con gasolinera y un kiosco en la costa que en la región llaman “dépanneur”.

El terreno es montañoso y tan difícil de transitar que que la ruta 132 solo lo bordea con numerosas curvas. Pero lo hace con bravura, serpenteando por una costa empinada de cientos de metros de altura donde rompen las olas del Atlántico y rodeando pequeñas bahías hasta llegar a Percé. El bonito centro turístico en el extremo este de la península de Gaspé es conocido por sus avistamientos de ballenas y la Roca Percé, un monolito del tamaño de un buque transatlántico. La ruta 132 es una alternativa más atrayente que el famoso Cabot Trail en Nova Scotia.

Disposiciones desde el 28 de febrero:

Los viajeros que lleguen a Canadá desde cualquier país, con esquema de vacunación completa hasta 14 días antes del viaje, podrán ingresar al país. Algunos serán seleccionados al azar para testeos al arribo, pero no estarán obligados a permanecer en cuarentena mientras esperan el resultado de su prueba.

Las vacunas aceptadas son AstraZeneca (Covishield, SK Bioscience y Vaxzevria), Covaxin, Janssen, Moderna, Pfizer, Sinopharm o Sinovac. Los certificados de vacunación deberán subirse a ArriveCAN.

Los niños menores de 12 años, que viajen con adultos vacunados, seguirán estando exentos de la cuarentena, sin que existan condiciones prescritas que limiten sus actividades.

Los viajeros canadienses no vacunados seguirán estando obligados a testearse al momento de arribar al país, a los ocho días y deberán permanecer en cuarentena durante 14 días. A los ciudadanos extranjeros no vacunados no se les permitirá ingresar a Canadá a menos que cumplan con una de las pocas exenciones.

Todos los pasajeros mayores de 5 años deben presentar el resultado negativo de prueba rápida de antígeno covid-19 (tomado el día anterior a su vuelo programado o llegada a la frontera terrestre o puerto de entrada marítimo) o un resultado de prueba molecular (tomado no más de 72 horas antes su vuelo programado o llegada a la frontera terrestre o puerto marítimo de entrada) para cumplir con los requisitos previos a la entrada. Hacerse una prueba rápida de antígenos en casa no es suficiente para cumplir con el requisito de pre-ingreso, debe ser autorizado por el país en el que se adquirió y debe ser administrado por un laboratorio, entidad de salud o servicio de telesalud.

El Gobierno de Canadá modificará su Aviso de salud para viajes de un Nivel 3 a un Nivel 2. Esto significa que el Gobierno ya no recomendará a los canadienses que eviten viajar con fines no esenciales.

Los viajeros deben comprender los riesgos que todavía están asociados con los viajes internacionales dada la alta incidencia de Ómicron y tomar las precauciones necesarias.