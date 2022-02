Estudiantes le ganó a Arsenal y es el líder “ideal” de la zona B

Estudiantes venció 3 a 2 a Arsenal en La Plata, y encabeza las posiciones de la zona B de la Copa de la Liga Profesional con puntaje ideal, cumplida cuatro fechas.

Después de un primer tiempo en el que ambos se neutralizaron y no se produjeron llegadas claras, el encuentro despertó en el complemento.

A poco de comenzada la etapa, Matías Pellegrini aprovechó una falla de Chimino en un centro de Morel, controló y puso el 1 a 0 con un zurdazo cruzado y alto.

El local no se pudo acomodar a la ventaja cuando Ibáñez clavó de zurda el empate tras un despeje corto y frontal de Rogel.

Ya con Rodríguez y Zuqui en cancha, Estudiantes buscó el desequilibrio. Leandro Díaz la peleó, y luego de varios toques Godoy lanzó un centro que el tucumano cabeceó para poner el 2 a 1.

Pero enseguida Arsenal aprovechó errores defensivos del local y Sebastián Lomónaco volvió a poner las cosas iguales con un zurdazo que se metió arriba, contra el primer palo de Andújar.Entonces el técnico Zielinski puso a Mauro Boselli y el goleador no falló. A los cinco minutos de estar en cancha recibió una habilitación de Godoy, metiendo el cabezazo para vencer a Werner y poner el 3 a 2 que ya no se movería más.Ahora Estudiantes, que seguirá sin descanso, deberá el miércoles dar vuelta la serie de la fase 2 de la Libertadores ante Audax Italiano, que en la ida se impuso 1 a 0 como local en la ciudad chilena de Rancagua.

Ganó Sarmiento

Con goles de Jonathan Torres y Federico Andueza, Sarmiento dio vuelta un resultado adverso en Junín para ganarle 2-1 a Unión de Santa Fe (Enzo Roldán), por la cuarta fecha de la zona A del certamen.

Completan la fecha

La cuarta fecha se completará hoy con estos partidos: 19.15 Talleres vs. Newell’s (zona A); 21.30 Lanús vs. Tigre (B), y Atlético Tucumán vs. Patronato (A).