Nuevo triunfo de Colón y El Tala ganó sin jugar

Pasó una nueva jornada de la División NEA en la Liga Federal de Básquetbol y el saldo fue positivo para los equipos de la capital correntina. Colón venció a Amad de Goya 74 a 65 y El Tala se quedó con los puntos en juego frente a Acción de Sáenz Peña al no cumplir el equipo chaqueño con cuestiones administrativas.

Colón, que el fin de semana había superado a Acción, el miércoles por la noche superó, también como local, a Amad.

El equipo conducido por Gerson Sequeira jugó un gran último cuarto para dar vuelta el marcador. Hasta ese momento, Amad se imponía 52 a 44, pero el conjunto violeta metió un parcial de 30 a 13 para conseguir su segundo triunfo en la temporada.

Juan Gauna, con 20 puntos, y Pablo Brocal con 13, fueron los máximos anotadores en Colón, mientras que en Amad se destacó en el goleo Sergio Mora, con 17 tantos.

El debut en una competencia nacional de El Tala fue con victoria 20 a 0, pero sin jugar. Su rival, Acción, no cumplió en tiempo y forma con la inscripción de sus jugadores en el sistema GES de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB). Al no tener habilitado a su plantel no pudo presentar el equipo, pese a que la delegación estuvo en la cancha, y perdió el encuentro.

En Resistencia, Tokio de Posadas, con 19 puntos de Lucas Landi, se hizo fuerte y superó en tiempo suplementario a Sarmiento por 88 a 82. Los 40 minutos reglamentarios habían finalizado igualados en 79.

Hoy habrá acción en la capital chaqueña por la División NEA. Desde las 21.30, Hindú Club recibirá la visita de Tokio, en tanto que mañana, a partir de las 21.30, San Martín de Curuzú Cuatiá visitará a Regatas Resistencia.