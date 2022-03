Mandiyú se cruzará con Concepción en los octavos de final del Provincial

Deportivo Mandiyú tendrá que eliminarse con Deportivo Concepción, de la localidad homónima, en una de las llaves de los octavos de final del torneo Provincial de Clubes de primera división masculina, dado a conocer ayer por la Federación Correntina de Fútbol (Fecof).

El representativo capitalino se adjudicó el grupo H de la fase inicial tras golear el sábado, en Saladas, por 3 a 0 a Centenario, mientras que el equipo de la tierra del Yaguareté Corá se ubicó al tope de la zona I del certamen, al vencer sorpresivamente en condición de visitante a Boca Unidos por 3 a 1.

Las llaves eliminatorias se jugarán a partido y revancha. En el primer encuentro hará de local Deportivo Concepción, que juega en el estadio polideportivo de Saladas, mientras que la revancha será en la cancha de Libertad de la Capital.

Los otros encuentros correspondientes a los octavos de final serán los siguientes: Sportivo Santa Lucía vs Hogar Hermano (Bella Vista); Berón de Astrada (Libertador) vs San Ramón (Goya); San Lorenzo (Monte Caseros) vs Victoria (Curuzú Cuatiá); Villa Rivadavia (Mercedes) vs Centenario (Curuzú Cuatiá); Alemar (La Cruz) vs Puente Seco (Paso de los Libres); Madariaga (Paso de los Libres) vs San Martín (Santo Tomé); y Atlético Virasoro vs Sarmiento (Santo Tomé).

Los equipos nombrados en primer término serán locales en los juegos de ida.