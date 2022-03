Señalan que el búfalo será la carne del futuro

Admiten que la carne de búfalo será la carne del futuro. Sostienen que a pesar de las sequías que afectan a Corrientes, estos son animales resistentes.

“Se dice que es la carne del futuro. Es un animal rústico que se adapta a cualquier tipo de clima”, indicó a El Litoral, Jorge Aníbal Leguiza, productor especializado de San Roque.

“Ahora en las sequías sufren como todos, pero se siente menos. En el invierno, de hecho, aguantan más su estado”, dijo. “En general, el vacuno desciende rápido de peso. En cambio el bubalino se mantiene”, sumó.

“El búfalo se adapta y come hierbas que el animal vacuno no come. Se rebuscan con lo que tienen”, señaló el profesional. “Está buena la alternancia y que la gente conozca como tal la carne de búfalo”, cerró.

(BDC)