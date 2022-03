Lizy Tagliani le dedicó un posteo a su ex en medio de las versiones de infidelidad

En medio de los rumores y las especulaciones sobre cuáles fueron los motivos que llevaron a Lizy Tagliani y Leo Alturria ponerle punto final a su historia de amor de casi 2 años, y luego de que sonara fuerte la versión de infidelidad entre ellos, la conductora sorprendió con un sentido posteo en las redes.

La publicación que se vio en su muro de Instagram, llegó después de haber dejado en claro en varias notas que sigue enamorada de su ex: “No fui yo, fue Google. Pero amo que suceda, hay amores que no se terminan nunca”, escribió junto a una postal en la que se ve a puro mimo con Leo.

“No volví, es una foto vieja”, se encargó de aclarar para que no haya confusiones respecto a su presente sentimental o si hubo una reconciliación con Alturria.

LEO ALTURRIA ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE SU SEPARACIÓN DE LIZY TAGLIANI

Días atrás, el joven dio una entrevista a LAM donde confesó que sigue en contacto con la conductora: “Con Lizy seguimos hablando y hemos ido a cenar muchas veces”.

Además, aclaró qué quiso decir cuando le dijo a un usuario en las redes que solo “quería una mujer que le sea fiel”: “La gente empezó a opinar mucho, los seguidores de ella. Lo que pasó ahí es que me había hinchado las pelot... con los seguidores y la forma en la que me atacaban”.

“Lizy no quería saber nada con que nos separemos. Se puso mal y se angustió. No hay vuelta atrás, pero estamos bien así. Ella sí quiere volver, pero yo estoy con el embrague puesto. No pasa nada. Nos llevamos bien así y creo que todo va a seguir así”, cerró, tajante.