El Rojinegro busca incorporar un pivote

El entrenador de San Martín Diego Vadell reconoció que la entidad busca completar su plantel con una ficha mayor. “Estamos evaluando muy fuerte, estamos buscando una ficha y ojalá que se concrete. No es fácil por la economía y por la posición que estamos buscando donde hay pocas posibilidades. Nosotros necesitamos a un jugador con determinadas características, no vamos a traer por traer, si no lo encontramos vamos a seguir como estamos”.

La búsqueda se orienta a un pivote. “San Martín con los internos tiradores está haciendo un muy buen papel y está haciendo un gran básquetbol, pero si Javier Saiz no está en el equipo en algún momento sería un gran problema para nosotros porque tiene un rol definido. Nos parece que nos falta un jugador para cubrir esa situación y pensando en los rivales que tienen planteles pesados para el juego interior”.