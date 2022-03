Denuncia viral con acción de conciencia sobre la violencia

Una joven correntina denunció que sufrió un ataque por parte de su novio y decidió mostrar en las redes social lo que le había ocurrido junto con videos para concientizar sobre la violencia de género.

En las imágenes se logran ver lastimaduras en uno de sus pies y lo que a simple vista sería un esguince. La joven, de nombre Micaela Vera, realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer a la espera de que el agresor sea notificado de una orden de restricción perimetral. La correntina decidió hacer una publicación en su cuenta de Instagram para concientizar: “Aguantar malos tratos no es amor. Yo tuve que terminar en el hospital para darme cuenta de eso”, escribió.

Además, tuvo que asistir al hospital por el esguince que le provocó su pareja. “Tristemente me pasó lo que muchas personas me advirtieron que podía pasar: ‘Mica, salí de ahí, vas a terminar en un hospital’”, publicó Micaela junto a una foto de su rostro lleno de lágrimas. “Tantas cosas me dijeron, pero yo por ‘amor’ creí que lo iba a hacer cambiar. Las personas así nunca cambian, siempre empeoran”, sentenció en la publicación. “Si él/ella te denigra, te maltrata, te falta el respeto, te compara y te hace menos, te empuja y en los peores de lo casos te golpea, ¡esa persona tiene que estar lejos tuyo! No es bueno/a en ningún sentido”, aconsejó la víctima.

Micaela cuenta que ahora está “bien”, iniciando tratamientos con traumatólogos para caminar mejor y con psicólogos por los traumas que le dejó la relación con el violento.

“Ahora a recuperarme y tomar todo esto como una enseñanza, que al mínimo maltrato, chau, desaparecen de ahí. Nadie merece pasar por esto”, cerró.

La violencia por motivos de género afecta gravemente a mujeres y personas Lgbtqi+. Se produce cuando sufren algún tipo de discriminación, agresión, hostigamiento o degradación por su identidad de género, expresión de género u orientación sexual.

Miles de mujeres viven este tipo de situación todos los días, no solo en Corrientes sino en todo el país.

Si sufrís violencia de género comunicate al número de teléfono 3794-530311. Además, la línea nacional es 144, las 24 horas y los 365 días del año.