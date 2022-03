Dictaron la falta de mérito para Claudio Caniggia en la causa por violación

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 18 dictó este martes la falta de mérito para Claudio Caniggia en la causa en la que fue denunciado por la violación de su expareja Mariana Nannis, informaron fuentes judiciales.

La resolución del juez Pablo Ormaechea, quien dictaminó la falta de mérito, significa que por el momento no están las pruebas suficientes para tomar una decisión en la causa y le pide al fiscal que siga investigando.

Según las fuentes, en definitiva, el juez “no lo procesa, ni lo sobresee”, pero ahora se suma que la defensa del exjugador, representado por el abogado Fernando Burlando, solicitó que se detenga a dos amigas de la denunciante por supuesto falso testimonio.

La denuncia de Nannis llegó a la fiscalía del doctor Carlos Velarde en febrero del 2020. En su declaración inicial, la mujer contó que había sido abusada por su exesposo “hacía un tiempo”. Luego los investigadores determinaron que esa situación se habría producido el 5 de mayo del 2018 en un departamento del hotel Faena de Puerto Madero.

En su resolución de ayer, el juez Ormaechea le solicitó al fiscal que profundice la investigación. Una de las principales medidas que pidió el magistrado fue la declaración de los tres hijos de la pareja. El objetivo, según el fallo del magistrado, es conocer los detalles de la convivencia familiar y si alguno de ellos conoce la situación denunciada. Con esta solicitud, el fiscal no tiene más remedio que llamar a testimonial a Alex, Charlotte y Kevin, más conocido como Axel. El juez fue especialmente duro con respecto al trabajo del fiscal. “Es necesario que la denuncia sea mínimamente corroborada, cosa que no ha ocurrido. Se advierte que la querellante no ha prestado declaración testimonial. En ese sentido, la denuncia que formuló ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no fue ratificada. De su versión inicial, no surge si el hecho por el que Claudio Paul Caniggia fue indagado tuvo lugar el 5 de mayo de 2018”.

También el magistrado hizo una mención especial a la falta de pruebas para sustentar el relato de Nannis: “Los dichos no pueden ser considerados exactos o precisos, y menos verosímiles, porque carecen de corroboración probatoria. No mencionó lugar, la fecha ni el horario del hecho o hechos que denunció, ni brindó detalles acerca de la forma en que se habrían producido”.

“Los dichos de la denunciante son alegaciones imprecisas que hacen referencia a uno o más episodios que la habrían damnificado, y que no permiten que sean evaluados con el rigor que se demanda para vulnerar la presunción de inocencia que le atañe al causante”, siguió el juez Ormaechea.

