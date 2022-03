La reacción de Nico Occhiato sobre los dichos de Flor Vigna respecto a su vida sexual

“Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía”, señaló Flor Vigna en una nota exclusiva que le dio a Teleshow. Sin embargo, alguna vez aseguró que con su ex, al llegar a casa, en vez de hacer el amor miraban programas chinos que los inspirase a producir contenido.

En esa misma entrevista, destacó a Luciano Castro, su actual pareja: “Cuando él me dijo: ´Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí´, yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal y lo que sentís, lo que pasa entre los dos, pasa a ser místico”.

Tras estas declaraciones, fue inevitable que todo el mundo traiga a colación el nombre Nico Occhiato, el ex de la bicampeona del Bailando. Fue una relación amorosa que, entre idas y vueltas, duró 7 años. Tuvo mucha exposición, ya que ambos ganaron popularidad mientras estuvieron en pareja.

“Para amores tóxicos, ya no. No, no...”, aseguró en relación a su ex. “Creo que me equivoqué. Que nos equivocamos”, sentencia a la distancia. “En su momento cometí el error de vivir para el otro. Estaba tan convencida de que era el hombre de mi vida que di todo y más. Pensar que nada tiene sentido sin el otro. Ves que es todo o nada con esa persona y eso es realmente muy peligroso”, dice. “Hoy, Nico y yo estamos en un gran momento. Hablamos mucho por temas de laburo y tenemos súper claro que vivimos siete años muy lindos y que las últimas dos veces que volvimos no fueron necesarias. Hoy no puedo decir que somos amigos como con Tavito, por ejemplo, pero sí que si necesita algo yo estaré ahí. Y viceversa”, contó.

En el ciclo Socios del espectáculo (ElTrece), le preguntaron a Occhiato qué opinaba de las declaraciones de Florencia. “Me parece espectacular, ¿qué querés que te diga? No me afecta, está muy bien. Me pone contenta que esté contenta”, respondió sobre el vínculo afectivo de Flor y Luciano. Incluso aseguró que están viendo la posibilidad de volver a trabajar juntos porque mantienen una buena relación de amistad.

Cuando le preguntaron sobre su presente sentimental, el conductor e influencer contestó: “Estoy soltero y estoy tranquilo. Yo elijo no hacer tan pública mi vida íntima, en eso estoy tranquilo. Prefiero guardármela para mí”. Respecto a los rumores de su romance con Emily Lucius, explicó: “No, nos cruzamos en Pinamar y ahí surgió todo. Me cae 1000 puntos, pero no”.

Cabe recordar que en una entrevista con Teleshow en 2021, Nico había dado detalles del buen vínculo con Flor: “Es una persona que me impulsó a hacer lo que quería, a no quedarme en mi zona de confort. Somos muy parecidos y a la vez muy distintos, y eso es lo que nos llevó a estar siete años juntos”.

