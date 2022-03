Midón recarga energías con la mente puesta en los Grand Slams

Lautaro Midón (17 años) tuvo un inicio de año fuerte e inédito. Jugó su primer torneo de Grand Slam al ser parte del Abierto de Australia Junior y después volvió a Sudamérica para ser parte de dos importantes torneos en Brasil.

“Vine una semana a descansar, a estar tranquilo pero surgió esta posibilidad de hacer la exhibición y la clínica con los chicos, que además sirvió para ayudar a la gente que luchó contra los incendios en Corrientes”, relató Midón que ayer, en el escuela de tenis “Antonio Martínez” que funciona en el Club San Martín compartió parte de su experiencia con pequeños tenistas.

La jornada fue solidaria dado que los asistentes debían concurrir con algún elemento que será distribuido entre los bomberos voluntarios.

Midón, que en el 2021 sumó sus primeros puntos en el circuito profesional al disputar la clasificación de un challenger, sostuvo que para lo que resta de la temporada “la idea es ir mechando, jugar los torneos más importantes en juniors y de a poco comenzar a disputar los torneos profesionales para llegar al año que viene con más experiencia”.

Según su mirada, para dar el salto, “todo está en la cabeza, claro que hay diferencia en el juego, como ser en la velocidad de la pelota, en el saque, las devoluciones y los momentos claves de cada partido, pero mucho pasa por la mentalidad”, dijo.

El 2021 marcará un antes y después en la carrera de Midón. Fue protagonista del Abierto de Australia Juniors. Así relató su paso por el Grand Slam que abre cada año: “fue una experiencia muy linda y única. Nunca había jugado un Grand Slam. Fue el primero y fue una cosa inexplicable. Me fue bien aunque me hubiera gustado terminar mejor, pero no sé me dio”.

En la tercera ronda del certamen australiano, el correntino perdió frente a Bruno Kuzuhara (N° 2 del mundo) por 6-4 y 6-1.

“Conforme no estoy nunca hasta no estar con el trofeo. Soy alguien que no paro y siempre quiero más. Pero para ser mi primera vez en un Grand Slam, me fue bastante bien aunque me quedé con la sensación que el último partido lo pude haber ganado”, reconoció el jugador que hoy está en el puesto 20 del ránking de la ITF.

Después, durante el mes de febrero jugó dos torneos en Brasil, siempre en la categoría juvenil, donde llegó hasta los cuartos de final.

“En Porto Alegre no sé que me pasó. Intenté jugar, entre a la cancha pero estaba muy mal, con dolor de cabeza y vómitos, y tuve que dejar el partido” donde se medía con el coreano Gerard Campana.

“En el segundo (se jugó en Criciuma) estaba bien pero caí contra el peruano Gonzalo Bueno que está jugando muy bien”.

Luego desembarcó en Corrientes donde recargó energía junto a su familia y amigos, pero “este domingo viajó a Buenos Aires donde voy a entrenar tres semanas. Después hay dos semanas de torneos que estoy definiendo cual voy a jugar. Futures en Rosario o un torneo juniors en Perú”.

Nuevamente instalado en Buenos Aires “voy a hacer una pretemporada, para ponerme fuerte, para la gira por Europa donde sobresalen las competencias de Roland Garros y Wimbledon”, concluyó.