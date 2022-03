Condenaron a 17 años de cárcel al asesino de un joven reconocido por la Nasa

La jueza de Menores de Rosario, María Dolores Aguirre Guarrochena, condenó a 17 años de prisión al autor de un brutal crimen que ocurrió el 29 de junio de 2018 en Zeballos al 2100, a 200 metros del antiguo edificio de los Tribunales provinciales. La víctima, Juan Cruz Ibáñez (23 años), recibió 26 puñaladas mortales mientras dormía. El autor del asesinato fue Lucas Ezequiel Ojeda, que tenía 17 años al momento de cometer el homicidio en ocasión de robo.

El caso fue conmocionante y hasta el por entonces presidente Mauricio Macri recibió en Casa Rosada a la familia del joven estudiante de ingeniería asesinado. El fiscal Guillermo Corbella había pedido una condena de 30 años de prisión, por lo que al conocerse el fallo, la familia de la víctima adelantó que van a pedirle que apele para llegar a un tribunal superior.

La mecánica, que se desprende de la acusación, fue espeluznante: Ojeda trepó a través de una casa colindante a la torre de Zeballos 2131, llegó al segundo piso, se metió en el balcón y abrió el ventanal que no estaba trabado. El homicida, luego de perpetrar el crimen, se bañó en el departamento, robó todos los elementos de valor que encontró, intentó huir en un auto que estaba en la cochera del edificio y, al no poder hacerlo, se tomó un taxi que lo dejó en Chacabuco al 4200, en la zona sur de Rosario. Lucas Ezequiel Ojeda fue detenido el 3 de julio por la Policía de Investigaciones en un micro en el que intentaba fugarse a la provincia de Chaco. El arresto se dio en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura del kilómetro 90. En el transcurso de la instrucción de la causa tramitada en Menores se consideró que no hubo ensañamiento en la comisión del asesinato, ya que se detectaron en el cuerpo de Ibáñez “lesiones defensivas” que darían lugar a que no estaba absolutamente indefenso. En primera y segunda instancia, distintas juezas argumentaron que suprimir la alevosía no modificaba la pena para el acusado. En la condena de la jueza Aguirre Guarrochena también se ordenó que el homicida sea quitado del pabellón de presos de alto perfil en el que se encuentra en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero. Y dispuso que sea incorporado a la escuela primaria, específicamente al quinto grado y de forma presencial.

