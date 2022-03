Se sorteó el torneo oficial de Ascenso capitalino

Al igual que en la máxima categoría, recientemente también se realizó el fixture del torneo oficial de la Primera B de la Liga Correntina, que comenzará el 20 de este mes y finalizará el 24 de junio.

El campeonato de Ascenso tendrá la participación de 12 equipos divididos en dos zonas de 6. Se jugará a dos ruedas, por el sistema de todos contra todos, por puntos, y se clasificarán a la segunda fase los 4 primeros de cada grupo.

Tanto los cuartos de final como las semifinales se jugarán a dos partidos -ida y vuelta- y los finalistas disputarán la final por el título de campeón que se resolverá en un solo encuentro. Los dos finalistas lograrán el ascenso a Primera A.

La integración de las zonas y los partidos de la primera fecha son los siguientes:

Zona A: Barrio Quilmes, Independiente, Soberanía, Yaguareté, Villa Raquel, y Peñarol.

1ra. Fecha: Peñarol vs. Villa Raquel; Barrio Quilmes vs. Yaguareté; Independiente vs. Soberanía.

Zona B: Alumni, Robinson, Talleres, Deportivo Popular, Dr. Montaña, y Juventud Naciente.

1ra. Fecha: Juventud Naciente vs. Dr. Montaña; Alumni vs. Popular; y Robinson vs. Talleres.

Clausura integrado

Por otra parte, la Liga Correntina tiene previsto que en la parte final del año se dispute un Torneo Clausura que reunirá a los 30 equipos de las dos categorías.

El sistema de disputa sería en forma de llaves, armadas a través de sorteo (similar a la Copa Argentina), pero en partidos de ida y vuelta.

Los ganadores irán pasando las etapas de octavos, cuarto y semifinales. Los dos finalistas jugarán por el título a un solo encuentro y ambos serán los representantes de la Liga Correntina al Provincial 2023.