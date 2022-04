Una joven abusada denuncia que en un juzgado se perdieron pruebas

Una joven que pronto cumplirá 18 años y que hace dos años fue abusada sexualmente en una fiesta que se realizó en Mburucuyá, se mostró “sumamente dolida y angustiada” porque “desde el juzgado de Saladas nos informaron que se perdieron valiosas pruebas” del expediente.

La víctima, cuya identidad este medio mantiene en reserva, habló con El Litoral sobre el caso y dijo no saber “qué pensar sobre la actitud de la jueza y el fiscal, porque en todo momento buscaron hacerme sentir culpable por lo ocurrido”, y agregó que “por citar un detalle, a mí me llamaron a declarar cuatro veces y a los culpables solo una, y parece que ni siquiera se presentaron, o se presentó solo uno de ellos”.

Por otro lado, el abogado querellante Gustavo Briend explicó que fueron notificados de la faltante de algunos elementos probatorios, como muestras de sangre y ropa interior de la víctima. “El empleado del juzgado dice que no recuerda cuándo recibió las muestras”, planteó.

La causa, en la que hay cuatro personas imputadas, está caratulada como “supuesto abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser cometido por dos o más personas” y data del mes de octubre del 2020, en plena pandemia. En esa fecha la víctima tenía 16 años.

Pese a la gravedad de la imputación y el tiempo transcurrido, hasta ahora no hay detenidos.

La madre de la joven, en tanto, también experimenta “dolor por lo que está pasando. Es increíble que de un juzgado desaparezcan pruebas, como las muestras de sangre y una ropa interior. Es la segunda noticia más triste que recibí en mi vida”, remarcó Mercedes.

Admitió sentirse “muy mal” y que no entiende “cómo pudo suceder una cosa así”, e hizo hincapié en que “los culpables están libres, andan por la calle y se me ríen en la cara”.

En tanto, la víctima contó a El Litoral que “al enterarme de esto lloré todo el día, cuando pareciera que voy cerrando un ciclo olvidándome un poco lo vivido, pasan estas cosas. Siento un vacío inmenso que no sé cómo describir. En verdad, estoy cansada de todo esto, quiero que se resuelva lo más pronto posible”.

Agregó que “la vez que fui citada a declarar no me sentí cuidada ni respetada, ni por la jueza ni por el fiscal y tampoco por la jueza de Menores. Me hacían preguntas muy difíciles”.

ADN

El doctor Briend, en tanto, planteó que “después de dos años recién se acordaron que hay que hacer una prueba de ADN”, en referencia a una solicitud del juzgado que citó para mañana a los cuatro imputados para presentarse para una extracción de sangre. El caso ocurrió en octubre de 2020, cuando la chica que por entonces tenía 16 años, salió de su casa junto a un efectivo de la policía que la pasó a buscar en su auto y se trasladaron a una fiesta que se desarrollaba en un domicilio. Según remarcaron, era plena pandemia y este tipo de reuniones estaban prohibidas.

La menor apareció semidesnuda al otro día en la casa de una profesora, y según el abogado Briend, se comprobó que le habían colocado una sustancia toxicológica en una bebida gaseosa que le hizo perder el conocimiento.

(WA)