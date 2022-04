Fabro: “Se hace cuesta arriba al no poder abrir los partidos de local”

Martín Fabro, integrante de la dupla técnica de Boca Unidos junto con Leonardo Baroni, dijo tras el segundo empate consecutivo del equipo en su cancha por el torneo Federal A que “todo se hace cuesta arriba al no poder abrir los partidos de local”.

En rueda de prensa luego de la igualad sin goles ante Gimnasia de Concepción del Uruguay, el técnico analizó el partido “sin cassette”, de una manera realista y con una fuerte autocrítica por la actuación que tuvo el equipo correntino.

Fabro manifestó que en el primer tiempo “se hicieron cosas muy buenas”, pero indicó que se retiró “disconforme” con la actuación del Aurirrojo en el complemento, cuando el equipo se hizo largo e incluso hubo desacoples defensivos.

“Somos un equipo de tenencia, y cuando no tenemos la pelota y se juega en largo, apostamos a la gente alta, y se tarda en salir. Al no estar finos con la pelota pasan esta cosas, empezamos a jugar en otra sintonía a la que no estamos acostumbrados”, explicó.

En tal sentido recordó el cambio de juego que se dio en el partido anterior ante Juventud Unida, hasta el momento el único triunfo de Boca Unidos en el certamen sobre tres juegos. “En Gualeguaychú fue clarísimo: cuando empezamos a jugar y a triangular fue otra cosa”, indicó.

Frente al Lobo entrerriano, la dupla buscó cambiar el curso del partido con los cambios, pero esta vez no salió. “Julio (Cáceres) nos dijo en el entretiempo que se le había cargado el 'isquio', no queríamos arriesgarlo más, y después intentamos cambiar el ritmo con el 'Toni', con 'Pancho' (Esteche) y con Ceresole, que tienen otra dinámica. Tratamos de encontrarle soluciones cuando no había porque en los primeros 10 o 15 minutos no estábamos generando nada”, se sinceró.

En la segunda parte ante Gimnasia no sólo que el Aurirrojo no encontró su mejor fútbol, sino que aparecieron problemas defensivos que encienden una alarma.

“Cuando no podés abrir el partido todo se te hace cuesta arriba, y más en una cancha grande como la nuestra donde quedamos muy expuestos cuando vamos a buscar el resultado, y eso nos llevó a entrar en algunos desacoples. Eso también hay que rever; quizá el rival vino a buscar el punto, pero si teníamos otro equipo enfrente nos podrían haber lastimado muchísimo más”, opinó.

En tal sentido, el DT señaló que “vamos a trabajar, seguir ajustando los errores y de minimizarlos para poder mejorar”.

Boca Unidos era un equipo que recibía muchos goles, y ahora en tres partidos recibió uno solo. Hay cosas positivas, lo que pasa es que queda empañado porque no podemos ganar de local, y para ser protagonistas hay que hacerlo, hay que buscar ganar, abrir los partidos, y una vez que eso ocurre todo cambia”, manifestó finalmente Fabro.

(RP)