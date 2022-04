Fiesta del Surubí: qué pasará con la mítica largada por la bajante

Lanzaron oficialmente la 45º edición de la Fiesta Nacional del Surubí. El acto oficial fue este martes en Capital con la participación de Gustavo Valdés y demás funcionarios goyanos.

En el acto en Casa de Gobierno anunciaron la grilla oficial de artistas y los funcionarios detallaron puntos sobre la organización general del concurso.

Sin embargo, continúa el misterio por la mítica largada de lanchas en riacho Goya a partir de la histórica bajante de los ríos. A pesar de que los organizadores adelantaron que se podría tener una resolución luego de Semana Santa, la incógnita sigue a partir del comportamiento de las aguas.

"Lo decidiremos a último momento. Pedimos mucha paciencia. Si tenemos un rio de 2,70, como está hoy, las condiciones de seguridad están más garantizadas", confirmó a la prensa el Fiscal General de la Fiesta, José Lorenzon.

Sobre las características generales de la organización, el profesional adelantó que trabajan en diferentes alternativas. Por el momento hay confirmados 87 kilometros a recorrer."Estamos trabajando, hicimos dos alternativas: una con 17 zonas y otra con 19", explicó.

"Tenemos expectativas porque el rio está subiendo. Es un concurso unico en el mundo: pesca nocturna de 12 horas y arrancamos con una medida menor de 50 centímetros", relató. Además, agregó que: "Esperamos contar con la ayuda del rio para tener la mayor cantidad de especies". Además, Lorenzon mencionó que serán 50 fiscales para las zonas más 6 supervisores.

Al respecto de la realización del evento, después de dos años, el gobernador Gustavo Valdés habló de la situación epidemiológica y de cómo en su momento generó la cancelación del evento.

"Esperamos que vuelva a repetirse en Goya el éxito del turismo que tuvimos en Semana Santa. Este es el torneo más importante de Sudamérica y hacerlo con seguridad es para celebrar", explicó.

El funcionario adelantó que el 4 de mayo, segundo día de la festividad, estará junto a su Gabinete para trabajar sobre "El futuro de Goya". "Estamos haciendo de la fiesta una gran hermandad del pueblo argentino", admitió.

Valdés participa fielmente de la festividad."Espero que esta vez no me pase como los 20 años anteriores que no gané", dijo entre risas. El funcionario también destacó que