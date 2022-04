Cositorto dijo que no tiene un peso en su cuenta, quedó en prisión y va a Córdoba

Leonardo Cositorto, el líder del conglomerado Generación Zoe acusado de un masivo esquema Ponzi e imputado por estafas reiteradas y asociación ilícita, se presentó ayer ante el Juzgado de Garantías de la ciudad de Goya, que le dictó prisión preventiva y ordenó su traslado a Córdoba. informaron fuentes judiciales.

El doctor Carlos Balestra, Juez de Garantías de Goya, dictó la prisión preventiva para Cositorto. La medida de coerción fue tomada en una audiencia que lleva ese nombre y en la que no se fijó un plazo para su detención, esto quiere decir que continuará detenido el tiempo que demande la investigación preparatoria.

Cositorto está imputado de los delitos de asociación ilícita en grado de organizador en concurso real con estafa en modalidad de delito continuado. La prisión preventiva solicitada por el Fiscal Patricio Palisá se fundamentó en el peligro de fuga y obstaculización de la investigación judicial.

De la audiencia de medidas de coerción participaron su abogado defensor, Hugo Scófano Pruyas (la normativa exige un abogado matriculado en el foro local); y el querellante doctor Pablo Fleitas. En total se presentaron 85 víctimas y se proporcionó información sobre los montos de las estafas de cada una de ellas, además de 60 elementos de prueba de cargo en contra de Cositorto.

El imputado declaró por 30 minutos en la audiencia de imputación realizada por el Fiscal doctor Patricio Palisá, llevada a cabo en la Fiscalía, aunque no respondió preguntas, lo cual recién se concretó en la segunda audiencia. “Usted señor juez es el que puede determinar mi prisión preventiva o si me puede dejar libre”.

“Yo libremente, en vez de estar incomunicado, hoy tengo negocios que puedo volver a operar a nivel mundial y les puedo pagar (a los denunciantes), como lo hice con los 153 pagos que envié”, remarcó Cositorto en su declaración.

Seguidamente el imputado agregó: “En ningún momento nosotros generamos una estafa hacia la gente, nos quebraron la empresa en el mes de febrero y en enero yo mandé a este país 17 millones de dólares”. Cositorto fundamentó además en el Tribunal Oral Penal de Goya una de las causas de la quiebra “la moneda” al ser atacada “por la gente de Mercado Pago y de Ualá y todos los periódicos, le hicieron perder el valor al 0,002, perdiendo la empresa 120 millones de dólares”.

Por otra parte, el líder de Generación Zoe destacó su accionar al manifestar: “Tengo para hablar horas de la cantidad de gente que hemos ayudado, beneficiado, becado, levantado de la calle, adictos, soy pastor desde el 2003. He ayudado a muchísima gente”.

“Si usted me pregunta, por qué debo estar afuera, es porque yo afuera puedo ayudar a mucha gente y estando preso no puedo educar a nadie y es una situación realmente lamentable, también para mi hijo, que es discapacitado y precisa al padre”, concluyó el imputado. En tanto, sobre su relato el abogado de la querella, Pablo Fleitas, afirmó que Cositorto “se victimizó y reconoció que no tiene un peso”.

(NG)