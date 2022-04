Camau Espínola: “Veo mucha ansiedad por normalizar el PJ de Corrientes”

El senador Carlos “Camau” Espinola, del Frente de Todos, se refirió a los proyectos que afectan a la provincia y que se debaten en el Senado nacional. Sostuvo que hay “ansiedad” para normalizar el PJ correntino y aseguró que no hay ruptura a nivel nacional.

En cuanto al proyecto que se impulsará en la Camara de Diputados de la Nación para declarar la emergencia ambiental, económica, social, agropecuaria y productiva de Corrientes y Misiones, Camau dijo en el programa “Antes que se imprima” en Radio Dos que “se ha declarado y el Estado nacional ha dado muchísimos recursos, no solo por los incendios, sino ahora para equipar al Estado provincial aquellos déficits que teníamos”.

“Son inversiones que hay que hacerlas de manera inteligente y con mayor previsibilidad para que el sector ganadero pueda afrontar los problemas que ha tenido con la quema de los alambrados y aquellos campos con forestación que son los que mas se han perjudicado”, continuó.

Sobre la ley de humedales indicó que “siempre tuve mi posición. Estamos a favor de luchar por estos cambios climáticos que afectan a todos, pero con mucha prudencia porque también necesitamos sostener la productividad y el desarrollo”.

En cuanto a la interna a nivel nacional que tiene como caja de resonancia el Congreso de la Nación, Camau sostuvo que “se especuló que iba a haber una ruptura y no la hubo. Tengo una postura: las cosas que me parecen bien las acompaño y las que no las planteo. Y no es por un grupo, o si se está de un lado o del otro. Hubo leyes que no acompañé, como la ley de aborto que voté en contra. No hay que buscar si estoy de un lado o del otro, primero estoy del lado de mi provincia”.

“Hoy no hay ruptura, hay un trabajo en conjunto con diferencias que son saludables y positivas a la hora de encontrar soluciones a los problemas”, aseguró.

Por último, sobre la normalización del Partido Justicialista de Corrientes indicó que “veo ansiedad en los procesos de normalización del partido. Todavía tenemos mucho por caminar y construir, ya habrá el tiempo de normalización y comenzar a encaminar una alternativa para los próximos momentos electorales que se vienen”.