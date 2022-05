“El plan contra River salió a la perfección”, valoró Retegui, de Tigre

El delantero de Tigre, Mateo Retegui, valoró que el plan contra River les salió a la “perfección”, tras eliminarlo el miércoles en el estadio Monumental, en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Retegui, cuyo pase pertenece a Boca, destacó: “El plan salió a la perfección. Es complicado presionarlos todo el tiempo, pero hicimos muy bien varias cosas: fuimos superiores en el primer tiempo, le cerramos el circuito de pases y en el complemento se nos vinieron con empuje”.

“Le ganamos a uno de los mejores equipos de Sudamérica y ante su gente, hicimos un gran partido”, realzó el exjugador de Talleres de Córdoba.

El atacante, hijo del entrenador de hockey Carlos “Chapa” Retegui, marcó el primer gol de la noche cuando iban cuatro minutos de la etapa inicial, con un cabezazo extraordinario.

“En lo personal, me sentí cómodo en el primer tiempo y en el segundo no toqué la pelota pero ayudé presionando y aguantando. Hay que ayudar desde donde me toque”, analizó.

Tigre llegó al partido después de ser tercero en la zona B y es una de las sorpresas del campeonato, al ser uno de los dos ascendidos en la pasada temporada.

“Todo el equipo corrió muchísimo, todo el equipo estuvo metido. Me parece que el primer tiempo fuimos mejores, con las chances más claras. Tuvimos un desgaste lógico porque corrimos como locos desde los delanteros hasta los defensores”, apuntó.

“El domingo va a ser difícil, más que el partido con River porque será una semifinal. Además, Argentinos Juniors juega bien al fútbol, con buenos jugadores, pero trataremos de ganarlo con nuestras armas”, adelantó sobre el partido en la cancha de Huracán.

Cambios en Argentinos

El director técnico de Argentinos Juniors, Gabriel Milito, tendrá que realizar dos cambios obligados por las ausencias de Matías Galarza (expulsado) y Miguel Torrén (suspendido) para enfrentar el próximo domingo a Tigre en la segunda semifinal de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

La sufrida clasificación por penales en La Plata contra Estudiantes ya quedó atrás y el “Bicho” piensa en la semifinal del domingo a las 16 contra Tigre en el estadio de Huracán.

Milito tendrá que realizar dos cambios obligados en la formación ya que Galarza fue expulsado y Torrén recibió la quinta tarjeta amarilla.

El defensor, excapitán del equipo (ahora la cinta la porta Fausto Vera), solo faltó en dos partidos de la actual Copa de la LPF: contra Defensa y Justicia (0-1) en la sexta fecha y en la décima ante Talleres de Córdoba (2-1).

En ambos encuentros fue reemplazado por Pablo Minessale pero el juvenil se recupera de una lesión que sufrió en la rodilla derecha a fines de abril.

Por lo tanto, Marco Di Cesare, otro zaguero surgido de la cantera, reemplazaría al histórico defensor que superó los 300 partidos con la camiseta de Argentinos.

En lugar de Galarza, Milito se podría inclinar por Nicolás Reniero y que Gabriel Carabal vuelva al mediocampo.