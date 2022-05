Asumió Rosende como decano de Odontología y pidió declarar la emergencia edilicia

Roque Oscar Rosende tomó posesión del cargo de decano de la Facultad de Odontología, en un acto que se desarrolló en el Salón Auditorio en el edificio del Decanato. Estuvieron presentes autoridades provinciales, municipales y de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

Entre los que asistieron a la ceremonia estuvieron el vicegobernador de la provincia, Pedro Braillard Poccard, y el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano.

Al comenzar el acto, quien tomó la palabra fue la decana saliente, Adelina Giglioni, que agradeció al equipo que la acompañó durante su gestión, a la rectora y a la comunidad educativa de la Facultad.

“Agradezco al equipo de gestión, a los que se fueron y a los que hoy no pudieron estar. No tengo modo de describirlos para que todos comprendan lo excelente que son como personas su dedicación al trabajo y la adaptación en circunstancias difíciles”, sostuvo.

“Terminé un período de gestión y comienza otro con los mismos idearios institucionales para hacer de la Facultad de Odontología de la Unne (Founne) una institución formadora de excelencia el grado y el posgrado regido por el fuerte compromiso de toda la comunidad educativa, por trabajar de forma continua y permanente para el mejoramiento de la enseñanza de la odontología”, continuó.

Tras culminar su discurso y recibir los aplausos de los presentes tomó posesión del cargo el nuevo decano, Roque Rosende, quien ya formó parte de esa casa de estudios en el mismo puesto.

“Es un día especial que me siento pleno y emocionado por la decisión de mi comunidad docente, no docente, alumnos y graduados me honraron y me comprometieron con el cargo de decano para el período 2022-2026 para nuestra casa, la Facultad de Odontología”, indicó .

Luego habló de los problemas que afronta el establecimiento con complicaciones edilicias de consideración por los fenómenos climatológicos que sufrió Corrientes en los últimos dos años, como bajante de cuencas hídricas y sequías que causaron desplazamientos estructurales, deterioro de mampostería y hundimiento de pisos.

Pidió “una resolución del Consejo Directivo de nuestra facultad para declarar la emergencia edilicia, que significa no solo una herramienta para solicitar un acompañamiento extrapresupuestario, sino un alerta determinante en la continuidad de las funciones relevantes de la comunidad formadora”, expuso.

“Está claro que más allá de las dificultades es que siempre estaremos a favor de la educación pública, libre, gratuita, cogobernada y reformista. A partir de ahora vamos a darle impulso a la gestión, y a la brevedad presentaremos un proyecto de plan de desarrollo institucional”, precisó Rosende.

Por último, en el acto habló la actual rectora, Delfina Veiravé, que en poco tiempo delegará su lugar a una nueva persona.

“Quiero compartir mi reconocimiento a la gran tarea realizada por la decana saliente durante estos años. Quienes tenemos responsabilidades de gestión transitamos tiempos difíciles y de enorme desafío por los cambios que fueron necesarios implementar en las crisis del 2020 y del 2021 para asegurar el desarrollo de todas las funciones sustantivas de la universidad”, afirmó.

Además, le deseó al nuevo decano que pueda desarrollar sus labores con convivencia democrática sin violencias ni discriminaciones de ningún tipo para seguir apuntando el crecimiento de la Universidad.