Parrilli, contra Beliz por una central nuclear

El kirchnerismo podría citar al Senado a Gustavo Beliz, secretario de Planeamiento estratégico y hombre de consulta y confianza de Alberto Fernández, para que brinde explicaciones sobre la supuesta demora en el avance de los trámites necesarios para que China financie la construcción de la central nuclear Atucha III.

“El proyecto de la cuarta central nuclear está demorado, pisado, en la Secretaría de Planeamiento Estratégico desde hace tres meses sin ningún motivo”, aseguró Oscar Parrilli (Neuquén) en declaraciones radiales.

“Lo tiene Beliz en la Secretaría de Planeamiento Estratégico, no sabemos por qué”, agregó el senador, para que no quedaran dudas de a quién estaba dirigido su embate.

Según el legislador, que suele expresar en público lo que Cristina Kirchner no puede o no quiere decir, el funcionario sería citado a una comisión legislativa cuyo nombre no precisó y que en la bancada oficialista nadie supo decir cuál sería.

Como contrapartida, fuentes oficialistas de la Cámara alta aseguraron a La Nación que lo que se había acordado era invitar a Beliz a exponer ante los senadores oficialistas.

(FB)