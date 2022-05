Racing de Córdoba cerrará el lunes la fecha

El partido que animarán el lunes, el puntero Racing de Córdoba y Sarmiento de Resistencia, cerrará la décima fecha de la zona B del torneo Federal A.

El encuentro se jugará desde las 20,30 en el estadio del líder y será dirigido por Bruno Amiconi.

El resto

Sábado: 16.00 Crucero del Norte vs. Depro.

Domingo: 11.00 Boca Unidos vs. Central Norte y Sportivo Las Parejas vs. Unión de Sunchales.

14.00: Juv. Unida vs. Def. Belgrano; 15.00: Atlético Paraná vs. Gimnasia y Tiro; 15.30: Gimnasia vs. Douglas Haig; 19,00 Antoniana vs. San Martín.