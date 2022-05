La UTA confirmó un sorpresivo paro de colectivos para este viernes en Corrientes

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un nuevo paro de colectivos para este viernes en Corrientes.

La medida se debe "ante el incumplimiento de la empresa en no pagar la diferencia de abril que se había comprometido con fecha 25 de mayo", señalaron desde el sindicato.

Según consignó la UTA este jueves se debería haber hecho el depósito y eso no ocurrió.

"La empresa no hizo el depósito porque no le llegaron los fondos, pero ese no es nuestro problema, nosotros estamos para que las actas de acuerdo se cumplan", afirmaron.

Además, indicaron que concentrarán este viernes frente a la empresa a partir de las 3.30 de la mañana.