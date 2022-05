El DT de San Martín destacó el espíritu “equipista” que mostró su plantel

El entrenador de San Martín, Diego Vadell, analizó lo que fue la participación de San Martín en la Liga Nacional de Básquetbol 2021/22. El equipo correntino quedó eliminado en las semifinales, serie que perdió frente a Instituto de Córdoba por 3 a 2.

“Todavía no se me fue la tristeza de perder, pero el balance que tengo dentro mío es de satisfacción por lo que hemos hecho”, sostuvo el DT que lleva tres temporadas en la institución Rojinegra.

“En el primer año también hicimos semifinales del Súper 20, así que repetimos tres años, pero es para sumarle a la cuenta”, dando a entender -sin decirlo- que en los dos años que la Liga Nacional se jugó de manera íntegra se llegó a semifinales en todos los torneos.

Además, “las decisiones que tomamos dieron sus frutos, a veces uno puede jugar bien o mal pero cuando hay resultados todo sale a luz y se hace más evidente (…)”, manifestó en declaraciones que realizó al programa La Red Deportiva en FM Radio La Red Corrientes.

“Cuando terminamos agradecí a todos los jugadores por el gran respeto y la predisposición a abrazar la idea, e ir hasta el último día con nuestro plan que a veces es difícil y marca la calidad de las personas que elegimos para que compongan el equipo”, explicó.

“Si medimos el éxito solamente por el que sale campeón no podríamos evaluar nada porque sería exitoso el que gane la final este año; y hay diferentes éxitos desde el que se salvó del descenso que empezó el torneo pensando eso y lo logra”.

Luego, sostuvo que “hasta nosotros que teníamos una cosa en la cabeza, que no trato de ir más allá ni poniendo objetivos y expectativas erróneas que es el principal defecto del deporte, y creo que nos ganamos el respeto de todos y eso es lo que nos llevamos como éxito”.

“En definitiva: el éxito es jugar bien y que te respeten, y si se traslada en resultados ya trascendés. En tres años, habernos llevado siempre eso marca el éxito de este período”, dijo, haciendo una reseña de su ciclo al que todavía le queda un año de contrato.

A pesar del 2-3 con Instituto, Vadell está convencido que se le podía ganar al conjunto cordobés porque “si le ganamos dos veces, y le hicimos los partidos que les hicimos en Córdoba… creo que sí, que estaba la posibilidad. Hay varias maneras de analizar esto”, dijo.

Además hizo hincapié en los dos primeros partidos de la serie en Córdoba, donde estuvo al mando y se quedó sin cierre. “No me gustó el arbitraje del segundo (partido)”, sostuvo aunque “no quiero hablar de los árbitros”, agregó para explicar que no se trató de haber favorecido a Instituto sino que se dio en otras situaciones.

“No creo que Instituto tenga más que San Martín: somos dos equipos buenos. El que tiene un poco más es Quimsa, pero es una opinión. Instituto tiene un muy buen equipo y puede hacer una gran final, no estoy dando favoritos, porque (Quimsa) tiene ese elemento, un jugador como Anderson que es distinto”.

En cambio, “nosotros somos más equipistas, no digo que nuestros jugadores no lo puedan hacer, darle la pelota y que definan, sino que no jugamos a eso, perseguimos otro patrón”, recalcó.

Ahora, San Martín que terminó dentro de los cuatro mejores pugnará por ingresar a la Sudamericana e incluso tal vez adquirir el tercer lugar de la Basketball Champions League. Y próximamente se empezará a armar el equipo para la próxima temporada en la que ya tienen asegurados con contrato a Jonathan Machuca, Santiago Ferreyra, Emiliano Basabe y Javier Saiz; más los juveniles Franco Méndez y Dylan Bordón.