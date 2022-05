“A golpe de tuits, Cristina Kirchner está demoliendo el Gobierno”

El diputado de Juntos por el Cambio Mario Negri alertó que Cristina Kirchner se dedica a “demoler” el Gobierno de Alberto Fernández a “golpe de tuits”, en referencia a las últimas publicaciones que realizó la vicepresidenta en sus redes sociales, en medio de la interna del Frente de Todos. Además, acusó a Andrés “Cuervo” Larroque de “desnudar al rey” por sus críticas al mandatario. “Es un funcionario de segunda”, dijo en referencia al referente de La Cámpora. “Los que más le pegan al Gobierno son los que tienen algún fuero. Los que están dentro de las cajas no, no se pelean públicamente. La verdad es que a golpe de tuit, la vicepresidenta demuele a un Gobierno que por supuesto es débil y no tiene rumbo. A golpe de tuit”, repitió Negri durante una entrevista con Jonatan Viale en Radio Rivadavia.

En ese sentido, el referente radical aseguró que “el rey está cada día más desnudo y no se hacen cargo. ¿Se imaginan ustedes a ver a Alfonsín, a Menem, a Néstor Kirchner respondiéndole a un funcionario de segunda como Larroque de la provincia de Buenos Aires? ¿Y el presidente molestándose en discutir con él?”.

“Creo que, en realidad, busca despegarse y es un problema, porque es parte del gobierno. Y, en segundo lugar, creo que le importa un carajo qué pase con la suerte de la institucionalidad del país”, agregó.

(JML)