Asumió la nueva jefatura policial y, por primera vez, hay una mujer en la cúpula

Asumió ayer la nueva cúpula de la Policía de Corrientes que será comandada por Alberto Arnaldo Molina, como jefe. Además, por primera vez, una mujer integra el cuerpo de autoridades. Se trata de la comisario general Gloria de Carmen Romero, que dirigirá Asuntos Judiciales y Prevención del Delito.

El acto fue encabezado por el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, y realizado en la jefatura ubicada en Quintana 853 de la Capital.

En la ocasión, se puso en posesión del cargo al comisario general Arnaldo Molina, al frente de la fuerza policial. Luego, el funcionario entrante hizo lo propio con el nuevo subjefe, comisario general Jorge Cristaldo. Ambos fueron designados a través de los decretos N° 1.603 y N° 1.604 del Ejecutivo provincial, rubricados por el gobernador Gustavo Valdés.

También asumieron, en diferentes direcciones de la fuerza, nuevos comisarios y oficiales Ramón Benítez, en Coordinación Interior; Sergio Sánchez, Personal y Formación Policial; Luciano Vallejos, Drogas Peligrosas y Crimen Organizado; Ramón Barrios, Seguridad y Prevención del Delito; Gloria del Carmen Romero, Asuntos Judiciales y Prevención del Delito; Luis Alberto Sánchez, Seguridad Rural y Ecológica; Miguel Ramírez, Grupos Especiales; Gustavo López, Administración Financiera; Félix Cemborain, Bomberos de la Policía de Corrientes; Hernán García, Seguridad Vial; y Emilio Rodríguez, Planeamiento y Operaciones.

Primera mujer

La comisario general Gloria Romero habló sobre el nuevo rol que ocupará dentro de la Policía de Corrientes, además aseguró que seguirá como hace 14 años al frente de División de Delitos contra la Integridad Sexual, “seguiremos trabajando en niñez, adolescencia y familia”, expresó.

Además, la nueva titular de la Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito confirmó que “es la primera vez que hay una mujer en este cargo y es la primera vez que una mujer forma parte de la plana mayor de la Policía de Corrientes”.

“Es un orgullo y un honor este trabajo. No es la igualdad lo que se busca, yo diría que es la equidad, trabajar en forma conjunta uno al lado del otro con el personal masculino y el resto de la plana mayor, con el jefe y subjefe y la designación del gobernador que no me la esperé, pero pondré lo mejor que tengo”, indicó la funcionaria.

Denuncia

El Centro de Ayuda a la Familia emitió un comunicado para expresar su indignación por la asignación del comisario Sergio Rubén Sánchez como nuevo jefe de la Dirección General de Personal y Formación Policial. El mencionado uniformado está acusado de abuso sexual simple.

Por medio del presente comunicado, rechazamos de manera enérgica que personas que tengan procesamiento por abuso sexual ocupen cargos en funciones de protección a la comunidad”, comienza diciendo el texto que lleva la firma de María Valoy, directora de la mencionada institución.