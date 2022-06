“Historia de la poética chamamecera”

Por Rodrigo Galarza

Especial para El Litoral

Desde hace algún tiempo nuestro chamamé ha ido ocupando el lugar que se merece dentro de la sociedad correntina; es decir, ha pasado a ser sostenido no solo por cultivadores y escuchas sino también por otros sectores de la sociedad que no eran seguidores y que hoy en día han volcado su mirada hacia este género, descubriéndolo, o al menos interesándose para incorporarlo como una parte importante de la identidad correntina. En este sentido, la declaración del chamamé como “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad” por la Unesco, ha marcado un hito importante que no se dio solo, sino que se debió al trabajo y tesón de organismos oficiales y de otra mucha gente que se entregó a la causa por amor y sentido comunitario; pero debemos tener en cuenta que este logro no es el final del camino sino un magnífico aliciente para seguir acercándonos y cuidar esta manera de ser y sentir que tenemos los correntinos y que, por supuesto, en ningún caso es ni debe pretender ser la única.

Otra gran noticia es que se haya creado una cátedra oficial de enseñanza del chamamé; respecto a este tema queremos señalar algo que no es ningún secreto: la falta de estudios sistemáticos, científicos, del génesis, desarrollo y evolución de nuestra música vista desde diferentes ángulos y contrastados unos con otros.

Los organizadores de la cátedra tienen la ardua tarea de armar un corpus coherente de estudios. Sí existe por supuesto la labor quijotesca de actores de nuestra cultura que han ido proponiendo sus tesis acerca de cómo llega el chamamé a nuestros días. Viejos estudios de Saturnino Manurriaga y Porfirio Zappa; y otros más recientes de Marily Morales Segovia, Julio Cáceres y Julián Zini, Pocho Roch, Raúl López Breard, Enrique Piñeyro y Héctor Brisighelli, Juan Pedro Zubieta y Carlos Lezcano, Fundación Memoria del Chamamé, etc.

Nuestros asaltantes de hoy pertenecen a esa saga de “quijotes” que se ha abocado al estudio del chamamé desde diferentes aspectos. Algunas veces con trabajos en colaboración y otras individualmente. Así, la fundamental publicación de “Historia de la poética chamamecera. Canciones correntinas de ayer, hoy y siempre” (a través del sello correntino Moglia) se presenta como un hito de sistematización de una gran cantidad de letras agrupadas por tópicos: el terruño, el amor, la amistad, la devoción religiosa, el patriotismo, tradiciones/costumbres/fiestas y celebraciones, el trabajo y los oficios, mitos/leyendas/creencias y supersticiones, personajes y prototipos; todas puestas en contexto a través de estudios introductorios que ubican al lector o estudioso. Asimismo, en el libro se propone lo que los autores llaman “tipificación de las escuelas poéticas” que orientan claramente sobre las direcciones que asumen los letristas para plasmar sus obras; esta tipificación viene acompañada de rica bibliografía. Finalmente, el libro cierra con una tipificación detallada de los poetas del chamamé: poetas pioneros o precursores, creadores de estilos líricos, renovadores y continuadores de la lírica, poetas de la literatura que fueron musicalizados; más reflexiones finales.

Creemos que estas breves referencias no hacen justicia al enorme y paciente trabajo que encierra este libro abierto siempre para ser visitado, consultado, discutido y, por sobre todo, disfrutado.

Nuestro reconocimiento a don Enrique Piñeyro por su incansable y rigurosa labor que se erige como custodia de nuestro modo de ser. Sus aportes son siempre no un punto de llegada, sino de partida, de aproximaciones que invitan a la reflexión y a la dialéctica.

¡Salud, poesía y libaciones!

Muestrario mínimo

Boquita de miel

Luego de gustar en tu boca en flor

de un beso de amor la divina miel,

yo logré olvidar todo el amargor

que volcará en mí otra boca cruel.

He´ê ete demá pe nde juru mi,

capullo de amor que sabe brindar

toda la emoción, todo el frenesí,

a quien su dulzor se acerque a libar.

Desde que pude posar mi boca

[sobre tu boca,

raras visiones alucinada

[mi mente ve.

y enamorado como un demente [con ansias locas,

busco tus labios para morirme

[besándote.

Tu boca es coral sangriento de amor

ñangapiri me que invita a morder;

llama de pasión, fuego abrazador,

que ha de calcinar todo mi querer.

Es fuente de amor que incita a besar,

infierno y edén color carmesí;

tu boca es panal que me hace

[exclamar:

He´ê ete demá pe nde juru mi

Osvaldo Sosa Cordero

Lucía de arena

Camino de cielo abierto,

cortado en el terraplén

cantando vuelve Lucía,

despacio che nendivey.

Las flores de su pollera

se quedan para después

y una estrella quinceañera

le va empujando los pies.

Lucía de Palmar Grande,

arena que no se ve

sendero que nadie pisa

regresa cohe´mboue.

Andá ligero guainita

que el tiempo ou´nderehe

se pasará por tu casa

y te llevará también.

Lucía arena Lucía

palmera que no se ve

paloma de quince años

nde´egui co la vida es.

Reluce la luna llena

con enaguas de satén

te va contando un secreto

que no se puede saber.

El viento te vuela lejos

del cabello hasta los pies

Lucía, mira la huella,

que pronto serás mujer.

Y cuando vos te decidas

a decirle... ¿me querés?

José levantará el rancho

con su nombre en la pared.

Pero falta todavía,

es pronto para crecer...

Después ya no habrá senderos

y nunca podrás volver.

Lucía arena Lucía

palmera que no se ve

paloma de quince años

nde´egui co la vida es.

Martha Quiles

Nuestros sueños

y la distancia

Soy un pájaro herido de nostalgia,

la distancia me ha vuelto soñador

Llevo el alma sangrando

[despedidas

y un camalote azul de corazón.

No me pidas muchacha

[que me quede,

si en el fondo sabes que no me voy

yo te amé, vas me amaste

[y los que se aman

eternizan el tiempo de su amor.

Por el río me voy,

con la lluvia vendré

a besarte los ojos

para el amanecer.

Quiero que al despertar

veas el mundo feliz

que soñábamos juntos

y que te prometí.

Con el tiempo muchacha yo sé que [entenderás

y veras que es difícil pero hermoso [este andar,

con alma de profeta y oficio de juglar

cantándole y diciéndole al pueblo [su verdad.

Ahora somos ríos que son

[mientras se van

que siempre están de paso

[y mueren al llegar.

Después seremos árbol,

[que arraiga y que se da,

que es sombra, aroma y fruto

[y se abre a la amistad.

Recién para ese entonces

[volveré a desandar

esta amarga distancia

[que me obligó a soñar,

y yo sé que teniéndote a mi lado

[serás

la mitad que le falta

[a mi propia verdad

la mujer compañera,

[la que me hace cantar.

Julián Zini