Habló el hombre al que le cobraron $30 mil de plus: asegura que la operación salió mal

Crece la indignación en Corrientes con un médico que le exigió a un peón rural el pago de 30.000 pesos para operar a su hija, pese a que la obra social cubría toda la intervención quirúrgica. Habló el trabajador y señaló que la intervención de su hija salió mal y debieron operarla de nuevo.

El hecho ocurrió en el hospital San Juan Bautista de Santo Tomé, donde Ignacio Álvarez, debió operar a su hija de 20 años, que fue diagnosticada de litiasis vesicular. Todo se realizaba con normalidad hasta que el médico Jorge Roses le habría exigido el pago de 30.000 pesos para la operación. Sin esa suma no habría intervención quirúrgica. La obra social Osprera (Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina) inició una investigación contra el profesional de salud.

Según mencionó Álvarez a ellitoral.com.ar, hasta el momento la situación no fue llevada a la Justicia y no se comunicaron con él para ver cómo continuar el caso.

"A mi hija le quedó una piedra en el higado. Ahora se encuentra bien pero le quedó una piedra. En completo eran cuatro piedras y quedó una y tuvimos que traerla a Posadas", aseguró. Según sostuvo, ahora la joven está fuera de peligro y recuperándose.

Sobre su vínculo con el profesional médico detalló que: "Yo ya lo conocía, hace algunos años atrás ya la había operado a mi esposa pero no recuerdo qué pasó aquella vez porque fue hace mucho tiempo".

Ignacio recurrió a amigos y familiares para reunir el dinero. "No se debe permitir este tipo de prácticas. La obra social cubre todo. Pero ante la requisitoria del médico, uno siempre se encuentra ante esa disyuntiva y más si se trata de un hijo. Esta gente no tenía ese dinero. Debió endeudarse para satisfacer al doctor y además la operación no salió bien y ahora debieron trasladar a la paciente a Posadas, donde deberá ser operada otra vez y no le cobrarán nada", explicaron fuentes allegadas a la familia Álvarez.

"Ojalá puedan devolvernos ese dinero. Así nomas es la vida del pobre. Juntamos entre todos y ahora tenemos que devolver esa plata a las personas que nos prestaron", cerró Álvarez.