Por tercera vez un vehículo se estrelló en su casa, sigue en shock y pide ayuda

Parece el relato de un cuento pero sucedió de verdad. Un auto que un empleado irresponsable tomó prestado sin autorización terminó estrellado en una una casa donde funciona una hamburguesería. Por fortuna ese día el negocio cerró temprano y no había clientes esperando. Pero no es la primera vez que pasa: antes fue una moto y mucho antes otro auto. Pero esta vez el choque fue más grave y las propietarias del lugar siguen en shock. A menos de 300 metros está el Centro Único de Emisión de Licencia.

El conductor huyó del lugar y había escondido las patentes en el interior del vehículo para no ser detectado. Las mujeres propietarias del lugar intentan alcanzar un acuerdo con el dueño del auto Volkwagen Bettle, que también fue burlado en su buena fe.

En la vivienda viven dos mujeres que son familiares, quienes se encontraban dentro en el momento del accidente. En diálogo con El Litoral, una de ellas afirmó que “fue tan fuerte el impacto que no sabíamos qué había pasado”.

En su relato, indicó que eran entre las 00.30 y las 00.45, cuando un fuerte golpe movió los cimientos de la propiedad, lo que provocó que ambas mujeres se levantaran a ver qué había sucedido. Al mover la cortina se encontraron con una sorpresa no grata, un automóvil había prácticamente ingresado a la vivienda y destruyó gran parte del frente de la propiedad.

“Somos dos personas solas, soy viuda y ella es mi cuñada. Voy y le digo que nos chocaron, y me dice ‘cómo nos van a chocar que estamos las dos acá’ y finalmente sucedió lo que ya saben todos. No es la primera vez que nos pasa, hace bastante tiempo sucedió con una moto”, comentó la mujer.

Tras escuchar el impacto, contó la mujer, que se vistieron -porque estaban con ropa de dormir-, y salieron por una puerta del costado de la casa. El conductor había escapado y no lograron verlo. “Cuando salimos, había muchos policías y gente de Tránsito también. Yo estaba en shock porque es una situación que uno no se espera”, afirmó.

Después de la llegada de la Policía y personal de Tránsito, los peritos se hicieron presentes y encontraron las patentes dentro del vehículo, que no fueron secuestradas por el chofer que se dio a la fuga cómo pensaron y trascendió en algunos medios. “La policía comenzó a buscar por todo el lugar las patentes para identificar de quién era el auto. Como no lo encontraban, empezaron a comentar que podía haber sido robada, pero cuando miraron adentro las encontraron y pudieron determinar quién era el dueño del coche”. Según contó la mujer, el propietario del vehículo, en su exposición en la Comisaría Quinta, dijo que el auto había quedado en el taller para reparar un raspón y por eso estaba en poder del chapista.

El auto fue usado sin su autorización y se enteró de lo ocurrido por un llamado.

La dueña de la casa y el propietario del vehículo se encuentran en continua comunicación para resolver los inconvenientes y hoy harían una presentación a los seguros que corresponden.

“Al principio estuve en shock”, indicó la mujer, y agregó que “la verdad es que esta situación me afectó bastante, sobre todo porque soy hipertensa. Estuve bien luego del hecho, pero después me dio un ataque de histeria que no podía sobrellevar”, sostuvo la dueña de la vivienda. “Ahora me cuesta mucho abrir las puertas, miro por la ventana y me duele mucho ver mi casa destrozada. El impacto fue muy fuerte, menos mal que no había nadie porque vendo hamburguesas y a veces hay gente que se sienta ahí afuera”, continuó.

También habló sobre los daños causados y confirmó que los pilotines de cementó ubicados afuera de la casa en cercanías al portón fueron arrancados, también pasó lo mismo con un árbol y un hierro de gran porte que estaba sobre la casa.

Entre otros daños, se podía divisar una viga prácticamente partida en dos. “Miro y busco una explicación de lo que pasó y no entiendo. En otras situaciones pasó lo de la moto y también un auto, pero no entró dentro de la casa como ahora. Sinceramente esto fue horrible y esperemos que podamos arreglarlo”, concluyó.

El auto destruido en avenida Pomar y calle Rizzuto, tenía un valor de 4.000.000 de pesos y el chapista pudo ser identificado por la Policía. Las actuaciones continúan y se investiga qué provocó el siniestro.

(GGC)