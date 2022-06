Valentín Velazquez: “Sería un sueño sacar los primeros puntos en mi casa”

Bruno Ariel Giménez

bgimenez@ellitoral.com.ar

La primera presencia correntina en la segunda edición del Challenger de la ciudad se producirá el domingo cuando empiece a disputarse la clasificación. El primero en salir a la pista del Corrientes Tennis Club (CTC) será Valentín Velazquez quien recibió un wild card (invitación), para jugar en esta etapa del torneo. “En lo físico y tenísticamente, llego muy bien. Estoy muy conforme con el entrenamiento que me están brindando en la Academia Blengino en Buenos Aires. Estoy entrenando con jugadores de alto nivel, bastante bien estos días”, comentó el tenista de 18 años en alto en los trabajos que realiza en Buenos Aires.

En la qualy del Challenger de Corrientes será la primera vez que el jugador formado en el CTC y con paso en el Club San Martín cumpla con su primer compromiso en el campo rentado: “Siempre trato de dar el 100% en todos los entrenamientos, estoy preparado para cualquier cosa. Esta vez se dio la oportunidad de jugar un Challenger en mi casa. Mi expectativa para el torneo es dar lo mejor posible dentro de la cancha, disfrutar y sacar mis primeros puntos ATP. Seria un sueño sacar los primeros puntos en mi casa, con mi gente, con mi familia, con mis amigos. La verdad que sería algo muy lindo”, recalcó tenista.

Un entrenamiento especial

Esta semana comenzó de manera inmejorable para Valentin Velázquez en la Academia Blengino. El lunes el jovencito tuvo la oportunidad de entrenarse junto a Leonardo Mayer, quien también se alista para jugar el dobles y despedirse de su gente. El correntino comentó cómo fue el encuentro con el campeón de Copa Davis: “Mi entrenador de acá de Buenos Aires me venía diciendo que Leo Mayer iba a ir a entrenar a la Academia. Ayer (por el lunes) fue a la academia. Fui y lo saludé, entonces mi entrenador dijo: 'Vas a la cancha con Leo'. La verdad que fue algo muy lindo, muy bueno entrenar con un jugador como Leo. Ya todos saben lo que logró él como tenista. Aparte es una gran persona. En la práctica me sentí muy bien" aclaró Velazquez.

Seguramente su participación en el Challenger de Corrientes le representará un impulso para su incipiente carrera. Así el capitalino planea competir en certámenes profesionales. "Luego del Challenger la idea es hacer una gira de Future. La idea es poder ir a México, más precisamente a Cancún. O también ir para Egipto, Turquía, para esos lados. Termina el torneo y me tengo que sentar con mi entrenador a organizar giras" adelantó.

Sus inicios

Hace 14 años que Valentín lo acompaña una raqueta. Sin embargo varios de esos años también la acompañó una paleta de pádel. Aqui Velazquez repasa brevemente cómo fueron sus inicios en el deporte blanco y su actualidad. "Comencé jugando en el Tennis Club. Arranque desde muy chiquito, a los cuatro años, en la escuelita de tenis. Ahí me entrené hasta los 14 años y después me fui a vivir a Buenos Aires. Volví a Corrientes y me fui a entrenar al Club San Martín. Me preparé tres meses, me fui a jugar dos ITF a Asunción (Paraguay), gané un Grado 5 (J5 de Luque)" comentó.

Luego preciso: "Yo empecé a jugar al tenis gracias a mi papá y a mi tío. Mi tío Alejandro juega al tenis y mi papá jugaba mucho al pádel. Entonces un día fui a verlo jugar a mi tío, que jugaba al tenis y me gustó. Así arranque en la escuelita desde chiquito. Pero también me gustó el pádel e iba jugando los dos. Salía de un entrenamiento y entraba al otro. Salía de padel y entraba a tenis, así fue por mucho tiempo. Hasta que mi profesor en un momento me dijo: 'Decidite por el tenis o por el padel'. Me terminó gustando más el tenis" resolvió el jovencito que actualmente ocupa el puesto N° 639 del ranking ITF Juniors.

Finalmente Valentin comentó que asentó nuevamente en Buenos Aires: "Ahora nuevamente regresé para prepararme a full, para agarrar buen ritmo. Entrenar con jugadores de alto nivel y es por eso que me vine para acá otra vez" finalizó el tenista.