Condenado a 14 años de prisión por violar y embarazar a su hija menor de edad

En un juicio abreviado, el Tribunal Oral Penal de Santo Tomé condenó a un hombre a 14 años de prisión por violar y embarazar a su hija de 11 años en un hecho denunciado en abril del año pasado. La familia de la víctima no está conforme con la sentencia y analiza convocar a una marcha para exigir una pena mayor.

El Tribunal presidido por la jueza María Alejandra Petrucci de Oharriz e integrado por Rodrigo López Lecube y Francisco Javier Ramos halló culpable a Esteban Lovera del delito de abuso sexual agravado por el vínculo, según precisó Urgente Santo Tomé.

Deberá cumplir la pena de manera efectiva sin posibilidad de tramitar la libertad condicional.

El acusado, asesorado por su abogado defensor, aceptó su culpabilidad de los hechos y pactó la pena con la representante de la Fiscalía de Instrucción de Santo Tomé, dra. Tabacchi, entonces redujeron una máxima sentencia por la imputación que estaba prevista de 20 años de prisión a la pena de 14 años efectivos. La iniciativa es una nueva modalidad de ejercicio de justicia que prevé el flamante Código Procesal Penal de la Provincia. A raíz de la polémica decisión de la Justicia santotomeña, los familiares de la menor convocaron a una marcha para pedir justicia por la niña abusada y embarazada para hoy a las 9 de la mañana desde la plaza San Martín hasta la puerta de la Fiscalía de Santo Tomé.

La madre de la menor ultrajada manifestó: “No estoy de acuerdo con la sentencia que le dieron a ese hombre, yo pido justicia para mi hija. Ayer a las apuradas me citaron y me dijeron que lo iban a sentenciar, me parece una barbaridad que solo le den 14 años a Lovera que abusó y embarazó a mi nena”.

En declaraciones radiales, la mujer afirmó: “No puede ser que haya pasado esto, hicieron las cosas a las apuradas, ahora todas estamos con miedo de lo que este hombre pueda hacer cuando salga. Vamos hacer una marcha para pedir justicia, esto no puede ser que quede así”.

Cabe recordar que el caso fue denunciado en abril de 2021, cuando la menor que desde hace tiempo era víctima de abusos sexuales no pudo disimular su malestar por el embarazo que estaba atravesando.

Con 11 años de edad, se quebró en llanto y le contó a su familia que su padre la sometía bajo amenazas.

Ante la intervención de la Policía, el acusado fue detenido en un operativo que se realizó en su vivienda y permaneció preso hasta el juicio.

(NG)