Preocupación por el estancamiento de las contrataciones en la construcción

Preocupación por el estancamiento de las contrataciones en el sector de la construcción en Corrientes. Si bien con respecto al año pasado hay un crecimiento, ahora se paralizó y podría comenzar a disminuir paulatinamente por falta de insumos, entre otros motivos.

La flamante ministra de Economía nacional, Silvina Batakis, había anunciado el lunes los lineamientos que seguirán en su gestión y se mantendrán los altos niveles de ejecución durante lo que queda del año. Aunque los constructores temen que el mayor rigor presupuestario atente, sobre todo, a nuevos proyectos y están en alerta por los próximos pagos para las obras en curso.

En ese sentido, el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) delegación Corrientes, Juan de Dios Ávalos, indicó que los puestos de trabajo comparado con el último semestre del año pasado crecieron entre 700 y 800 pero se estancó. “Con la expectativa que teníamos con todas las obras del Ministerio de Educación, Obras Públicas, Vialidad e Invico solo se nos cumplió en un 50 % porque empezaron los trabajos, pero se quedó en ese número de contrataciones, a esta altura deben haber entre 1.200 y 1.300”, comentó a El Litoral.

Además, aseguró que la semana pasada los corralones vendían insumos como por ejemplo bolsas de cemento a $1.100 y ahora ya está en $1.600.

“Cuando sucedió hace unos años la crisis de la arena, los corralones no trabajaban, mermaba el personal, no había arena. Esto es lo que pasa con el gasoil, es complicada la cuestión. Esto afecta a muchos sectores sobre todo si falta combustible”, comentó por los inconvenientes con los insumos.

Con respecto al sector privado, resaltó que ninguna obra tuvo problemas en Corrientes hasta el momento, aunque si comienza a escasear la materia prima comenzarán los inconvenientes. “Veníamos bien, nos estancamos y podrían bajar las contrataciones”, dijo.

“Hay una obra en Ituzaingó que se está realizando en un puerto y en un parque industrial debido a que no tienen hierro, o suspenden o se reduce el personal hasta que haya insumos para avanzar. En Aña Cuá no sucede esto porque traen lo necesario del Paraguay”, contó Ávalos.

Asimismo, explicó que algunos corralones guardaron los insumos buscando nuevos precios y hay empresas que hicieron stock anticipadamente, pero no hay información de si las obras tanto nacionales como provinciales cuentan con un anticipo. “Tenemos que ser realistas, cuando hay que hacer una obra, el anticipo financiero no te lo dan, antes no sucedía porque se hacía stock y hoy por hoy cuando empezás la obra las primeras certificaciones te pagan entre los 45 y 60 días, si necesitas materiales debe salir del “bolsillo” de los particulares”.

“Hasta este momento, la crisis no afectó a los trabajadores de la construcción de la Uocra, tampoco con el sistema nuevo del porcentaje o anticipo de obra. En las empresas fueron medidos en la toma del personal, tomaron lo justo y necesario en vez de que sean entre 15 y 20, ahora son entre 8 o 10. O sea, lo hicieron por precaución. Las viviendas que comenzaron ahora en Santa Catalina o en el barrio Doctor Montaña empezaron con 100 viviendas y algunas están techando. Pero tenía la expectativa de que tomaran a 50 muchachos cada 20 viviendas pero lo están haciendo con 15 o 20”, continuó el referente.

Por su parte, sostuvo que si hay crisis, sería a nivel nacional y se destararía un desastre porque se paralizarán las obras públicas, que son un eje de la producción de todos los sectores que rodea a la masa obrera.