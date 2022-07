Corrientes insiste con la apertura del paso fronterizo

El intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, informó que se avanza con las negociaciones para abrir el paso fronterizo entre Ituzaingó y Ayolas. Se está solicitando a Nación que autorice el transporte urbano los fines de semana y feriados de manera turística.

El cruce fronterizo Ituzaingó-Ayolas fue cerrado por la pandemia del coronavirus, pero con el regreso a la “nueva normalidad” y tras la habilitación de otros cruces, la vía terrestre comercial con el vecino país sigue sin ser habilitada. Sobre su posible apertura, el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, en diálogo con Radio Dos, dijo que “se está trabajando la apertura del paso por medio del transporte urbano que va a unir las terminales de ambas ciudades. Si se puede pasar en colectivo también se va a poder pasar con otros vehículos”.

“Planteamos para que la gente pueda pasar los fines de semana y los feriados de manera turística; en ese sentido se propuso esa opción. Ojalá que podamos ser escuchados y que podamos volver a la normalidad”, dijo.

Estas gestiones se están realizando luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se comprometiera a habilitar el paso fronterizo. “Dentro de unos días o en muy breve tiempo yo voy a hacer que ese paso se abra de una vez para siempre, porque paraguayos y argentinos no pueden tener puentes que los distancien. Los puentes nos unen, no nos separan”, indicó durante una visita a las obras de la nueva central hidroeléctrica de Aña Cuá, junto a su par de Paraguay, Mario Abdo Benítez.

“Cuando me vio, lo primero que me dijo Mario Abdo es que estaba muy preocupado porque no logramos abrir el paso Ayolas-Ituzaingó”.

“Ante esto le pregunté al director ejecutivo de la EBY y me contó que hay un problema de infraestructura. Claro, de hecho, ha crecido tanto que del lado argentino ha quedado chico el lugar para que se ingrese”, explicó seguidamente Fernández.

“Hoy, Mario, ante ustedes, reiteró la promesa de que él va a trabajar para que eso se cumpla y la apertura de ese espacio se concrete. Dentro de unos días o en muy breve tiempo. Mario va a venir acá y va a decir: ‘cumplí mi promesa’, porque yo voy a hacer que ese paso se abra de una vez para siempre, porque paraguayos y argentinos no pueden tener puentes que nos distancian, los puentes nos unen, no nos separan”, había expresado en esa oportunidad el Presidente de la Nación.

Ante este escenario, en medio de los reclamos por un mayor federalismo y denuncias de discriminación que viene realizando el Gobierno provincial, vale consignar que durante las festividades de San Juan Bautista en Ituzaingó, el gobernador Gustavo Valdés se refirió al tema: “Ojalá que se pueda abrir el paso internacional sobre la Represa (Yacyretá), que lo tenemos acá; costó mucho lograrlo y ahora, lamentablemente, no lo podemos recuperar, sin explicaciones válidas por parte de algunos funcionarios de la Entidad Binacional del lado argentino”.

Seguidamente, Valdés ratificó su postura frente a la cuestión al asegurar que “no habría inconvenientes para abrirlo, pero tenemos que gestionar este tipo de cosas para darle movilidad y desarrollo a la provincia de Corrientes”. Desde la gerencia de Aña Cuá informaron que la medida se debe al proceso de recambio de turbinas de la central Yacyretá.