A horas del estreno de su nuevo tema, acusan a la China Suárez de copiar a famosa estrella

El jueves por la noche la China Suárez estrenó su nuevo tema musical, Lo que dicen de mí, desde una plataforma de streaming ya volcada de lleno a su carrera musical. Pero las críticas y elucubraciones no tardaron en estallar.

Desde asegurar que la canción fue escrita en pleno Wandagate, cuando la actriz fue sindicada como la responsable de interponerse en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi, hasta tildarla de copiar burdamente al genial músico argentino Andrés Calamaro con uno de sus hits, Flaca.

Así, en el videoclip puede verse a la China Suárez en una conferencia de prensa visiblemente incómoda al tiempo que la letra de Lo que dicen de mí refleja el mal momento que vivió el año pasado frente a los furibundos ataques que recibió desde las redes sociales, donde lo menos que le dijeron fue 'rompe hogares'.

Puntualmente, la parte de la canción de la ex Casi Ángeles que compararon con la de Andrés Calamaro es la que dice "Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era".

En tanto, otros llegaron a arriesgar que la canción es una mezcla de Flaca, Flores Amarillas de Floricienta y Todas tus canciones de Daniela Herrero.

PrimiciasYa