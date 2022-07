El café es nuestro aliado

Por Dr. Picchio Diego

Cuanto más se investiga sobre el efecto del café en nuestra salud más beneficios observamos. A pesar de ellos, me encuentro en el consultorio, con reiteradas consultas sobre sus efectos, y repetidamente veo múltiples datos que solo forman parte de mitos y creencias. Por lo que he decidido traerles a ustedes los dos mitos más frecuentes y a contarles porque solo forman parte del conocimiento basado en el “pensamiento mágico” e invitarlos siempre a buscar evidencia científica que respalde y construya nuestro conocimiento.

El café deshidrata

Esta creencia es sobre la base de sus efectos ya que eleva la filtración glomerular en los riñones y las ganas de orinar, actuando como un diurético natural. (1). Sin embargo, el agua que aporta el café es muy superior al líquido que pierdes por ese aumento de diuresis, por lo que es absurdo pensar que el café deshidrata. Sé que 300 mg de cafeína (2), equivalente a tres cafés, producen una pérdida de líquido de tan solo 100 ml, muy inferior al agua que aportarían esos tres cafés.

La hipertensión crónica es una de las principales causas de enfermedad coronaria, de ahí el miedo que algunas personas tienen al café. En esta revisión de 34 estudios (1), concluye que la ingesta de 2-4 tazas de café al día eleva de manera ligera la presión arterial en personas no acostumbradas a tomar café, pero solo en 2 mmHg según este estudio, y solo por unas horas. Además, el efecto desaparece con el consumo continuado.

Estas elevaciones puntales no son malas, y de hecho pueden ser positivas. Otra forma de elevar momentáneamente la presión arterial es con el ejercicio, y es una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestro corazón. Si hablamos del efecto del café en la tensión a largo plazo, este metaanálisis (2) no encuentran asociación con hipertensión en personas que consumen más de tres tazas diarias. De hecho, se encuentran menor hipertensión con dosis altas de café (más de cuatro tazas diarias) (3). En cualquier caso, lo que realmente nos interesa es conocer el impacto en la salud cardiovascular y, una vez más, la mayor parte de la evidencia muestra un efecto positivo.

Esta revisión sistemática (4) también sitúa la mayor protección en 3-5 tazas diarias, y habría que superar las nueve tazas al día para que el café perjudique la salud coronaria. Este otro metaanálisis (5) coincide, asignando a 4 tazas diarias el menor riesgo coronario.

Fuente:1- Steven G. Chrysant. The impact of coffee consumption on blood pressure, cardiovascular disease and diabetes mellitus.

Conclusiones

El llamado de atención, es hacia la sociedad médica y no médica, al de no confundir la correlación con la causalidad. Un ejemplo para entenderlo, “El consumo del café aumenta la incidencia de cáncer de pulmón”.

¿Qué sucede? Las personas que beben más café suelen fumar más.

Si ajustamos los factores de confusión para estos estudios incluso vemos que el consumo del café se asocia con un 18% menos de cáncer de pulmón. (1)

Otro dato importante, cuando hablamos de sus beneficios nos referimos a 2-4 cafés diarios, la dosis que se asocia con la mayor protección en casi todos los estudios. (Como con cualquier compuesto, la dosis hace el veneno). Si usas el café para enmascarar déficits de sueño tendrás problemas con el tiempo, pero la culpa no es del café.

Prueba a reducir la cafeína y a dormir más, haciendo incluso un ayuno de dopamina. Al final, la métrica principal que debemos evaluar es la mortalidad, y la inmensa mayoría de estudios coinciden: las personas que toman café viven más.