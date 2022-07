Mazzón desmintió ser el autor de una agresión

Finalizado el partido que jugaron el domingo en Concepción del Uruguay, Gimnasia y Esgrima frente a Boca Unidos, el joven periodista radial de esa ciudad, Manuel Arredondo, dijo haber sido golpeado en el rostro por el ayudante de campo del equipo correntino, Cristian Mazzón.

La denuncia del hecho fue radicada en la comisaría que corresponde por jurisdicción al estadio del Lobo entrerriano.

El Litoral se comunicó ayer con Cristian Mazzón, quien negó terminantemente el hecho. “Voy hacer mi descargo en la semana porque acá me están ensuciando gratis y no sé por qué”, manifestó.

“La verdad que no pasó nada de lo que dicen. Sí fui expulsado por intentar pasar una pelota para agilizar el juego durante el partido, pero no golpeé a nadie, no me manejo así”, expresó el integrante del cuerpo técnico del equipo aurirrojo.

El exarquero expresó: “Jamás me manejé con violencia, nunca tuve un incidente de este tipo, ni cuando era jugador ni como director técnico. Aparte, al que dicen que golpeé estaba en la cancha y yo afuera. Luego fui al vestuario del árbitro primero y luego al nuestro. Jamás me crucé con algún periodista, por eso me preocupa que digan eso”.

“El jefe del operativo policial está de testigo. No hubo ningún tumulto, ni una corrida, nada raro. Los agentes que estuvieron en la zona de vestuarios no observaron ningún tipo de incidente. Yo me entero de todo esto cuando estaba saliendo de la cancha”, agregó Mazzón.

La postura del Círculo

A través de un comunicado dado a conocer ayer, el Consejo Directivo del Círculo de Periodistas Deportivos de Concepción del Uruguay repudió “la cobarde agresión que sufriera el colega Manuel Arredondo de FM Sensaciones por parte de un integrante del cuerpo técnico de Boca Unidos de Corrientes luego de haber finalizado el encuentro en el que Gimnasia y Esgrima jugara ante el equipo correntino en el estadio Núñez, por el Torneo Federal A”.

La entidad relata que “cuando el hombre de prensa estaba realizando su trabajo en la puerta del túnel con el sector de vestuarios, sin mediar palabra alguna el ayudante técnico del entrenador, Roberto Marioni, le aplicó un golpe de puño en la cara, provocándole lesiones leves”.

“Gracias a la colaboración del Lobo uruguayense y las fuerzas policiales ahí presentes no se llegó a males mayores”, expresa el texto.