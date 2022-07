Córdoba jugará un amistoso frente a For Ever en su estadio

El plantel del club Córdoba continúa con su preparación con vistas a su participación en el Grupo 1 del torneo Pre-Federal de básquetbol, que comenzará el próximo 13 de agosto.

El conjunto correntino, que es guiado por el entrenador Germán “Chiche” Roldán, cumple con su tercera semana de entrenamientos y este viernes cerrará la actividad con un encuentro amistoso desde las 22 ante Chaco For Ever.

El partido se realizará en las instalaciones de la entidad ubicada en la intersección de las calles San Martín y Catamarca de esta ciudad.

Esta será la oportunidad para que el equipo que lleva 15 días de trabajo con plantilla completa pueda plasmar en la cancha y en situación real de juego, lo que se viene practicando en cada entrenamiento, para afianzar la idea que pretende el entrenador de cara a la competencia que se aproxima, y a partir de allí realizar la evaluación correspondiente y sacar las conclusiones para conocer los detalles a ajustar.

El choque entre Córdoba y For Ever no será el único encuentro que se disputará este viernes, ya que también tendrá acción el plantel que interviene en el torneo local que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc), en este caso, el rival que visitará al representativo del club Córdoba será Alvear. Este cotejo se jugará a partir de las 20.30.

La dirigencia del club Básquetbol Córdoba dispuso un valor de 100 pesos para el público en general que quiera disfrutar del evento. Los tickets se podrán adquirir el mismo día, antes de ingresar al evento.