Macri, sin expectativas ante los cambios: “Son parte de lo mismo”

El expresidente Mauricio Macri afirmó ayer que se “está viviendo un tiempo muy difícil” y que “el futuro es con el campo, no contra el campo”, luego de un almuerzo con la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió y otros dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) con autoridades de la Sociedad Rural (SRA) y empresarios agropecuarios en la ExpoAgro 2022, en el predio ferial de Palermo.

“Sé de la angustia y la preocupación de todos, pero como les dije nada bueno iba a pasar con un Gobierno que no tenía plan, que no tenía rumbo”, sostuvo el expresidente en declaraciones a la prensa.

Asimismo, afirmó que “tenemos mucho futuro para construir, hay que tener un poco más de paciencia”.

Consultado acerca de si la incorporación de Sergio Massa podría “traer alivio a la crisis”, Macri consideró: “Son todos parte de un mismo gobierno”.

Es “un gobierno que ha perdido noción de dónde está parado y está totalmente inmovilizado lamentablemente”, agregó.

Sobre la situación económica, expresó: “¿Hay 12 dólares no? (en aparente referencia a los tipos de cambio) Y no hay dólares, eso lo dice todo”, para luego abrirse paso entre los periodistas que lo rodeaban. “Un país con 12 dólares no funciona”, añadió. Del almuerzo participaron, entre otros, la exgobernadora bonaerense y diputada nacional María Eugenia Vidal, el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, el diputado nacional radical Martín Tetaz y el senador nacional Alfredo de Angeli.

Por el lado de los dirigentes agropecuarios estuvieron el presidente de la SRA, Nicolás Pino, y el extitular de esa entidad y exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere.

Al ingresar al encuentro, Carrió opinó sobre la polémica en torno a la liquidación de divisas por parte del sector agropecuario y afirmó que los chacareros deben “hacer patria y guardar su dinero”.

“El dólar está a 300 y cuando vas a comprar algo es con un dólar a 300, y ellos (por el Gobierno) hablan de un dólar a 130”, dijo Carrió a la prensa. Al salir del almuerzo, Macri recorrió la exposición acompañado de su seguridad personal, mientras algunos visitantes lo saludaban, le pedían una foto y le sugerían que sea candidato en las elecciones de 2023.

Junto a él estaban Pino y Etchevehere, quienes compartieron fotos con algunos de los representantes de las firmas y marcas de los distintos stands exhibidos en la feria.

“Nadie entiende las medidas del Gobierno. Nadie entiende qué quieren hacer, hay diez interpretaciones”, dijo Etchevehere a Télam. El exdirigente y exfuncionario le pidió al Ejecutivo que “haga algo” para “generar confianza” y que así el sector agropecuario liquide sus cosechas. “Hasta ahora no han hecho nada”, remarcó en relación a la política agropecuaria oficial.

Luego de ingresar al pabellón denominado “José Alfredo Martínez de Hoz” (en homenaje al padre del ministro de Economía de la última dictadura cívico-militar, que llevaba su mismo nombre) a saludar en los stands de las empresas agropecuarias, Macri se dirigió a la pista central de la muestra.

