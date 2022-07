Massa habló con la mesa de enlace y mañana empieza a mostrar su equipo

El presidente de la Cámara de Diputados y designado ministro de Economía, Sergio Massa, que dialogó con el presidente de la Sociedad Rural para reencauzar la relación con el agro, comunicó ayer que el próximo "lunes y martes" dará los nombres de quienes lo acompañarán en su nueva función, afirmó que el miércoles prestará juramento y luego ofrecerá una conferencia de prensa en la que anunciará “el plan de trabajo, objetivos y ejes a abordar”.

“Quisiera transmitir una hoja de ruta clara para evitar versiones, especulaciones o falsas medidas en supuesto estudio”, escribió anoche Massa en un hilo que publicó en su cuenta de la red social Twitter.

En ese sentido, informó que "el lunes y martes voy a comunicar los nombres de quienes me acompañarán en esta nueva responsabilidad que me toca enfrentar".

Asimismo, señaló que "además, el día martes está acordada la sesión especial donde presentaré mi renuncia como presidente de @DiputadosAR" y "se designará mi reemplazo al frente de la Cámara". "El miércoles el presidente @alferdez me tomará juramento y luego en conferencia de prensa voy a comunicar el plan de trabajo, objetivos y ejes a abordar, así como también la mecánica de los primeros 10 días que van a darnos un camino a recorrer y los desafíos a encarar como país", manifestó.

En esa línea, sostuvo que "con mucho respeto les pido que no demos por supuestas cosas previamente en términos de nombres o medidas para no generar incertidumbre ni falsas expectativas".

Massa fue designado el jueves pasado al frente del ministerio de Economía, que unificará las carteras de Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca.

Con el campo

A través de un diálogo por whatsapp entre Sergio Massa y el presidente de la Rural, Nicolás Pino, los cambios en el gabinete de Alberto Fernández parecen dar un giro hacia el restablecimiento de las relaciones con el agro. Massa prometió encontrarse con la Mesa de Enlace, según trascendió ayer en la inauguración de la muestra del campo. Y al mismo tiempo, se cumplió la promesa de que no habría marcha de protesta frente a la exposición de Palermo.

“Me comentó que estaba contento de que nos volvamos a encontrar en este momento que nos toca vivir, y todo para ayudar a poner la Argentina donde tiene que estar", reveló Pino sobre su intercambio con el nuevo jefe de la cartera económica.

Entretanto, para la secretaría de Agricultura según la prensa metropolitana quedó descartado Gabriel Delgado que seguirá en Brasilia reportando en el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola. Tampoco Jorge Neme, el ahora ex mano derecha de Juan Manzur, que prefirió volcarse hacia las economías regionales desde una secretaría especial. En carrera está Jorge Solmi, un ex Federación Agraria que fue desplazado por el ahora ex ministro Julián Domínguez. “Hay dudas y podría aparecer un candidato sorpresa”, escribió ayer la periodista Silvia Naishtat en Clarín.

No obstante el reencuentor vía mensajes, ayer el presidente de la Sociedad Rural no ahorró cuestionamientos al Gobierno y durísimas críticas al kirchnerismo, puntualmente.

(JML)