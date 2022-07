Regatas logró una importante victoria sobre Aguará

La 11º fecha del torneo Regional NEA de rugby se cerró ayer con un partido en el Chaco donde Regatas Resistencia logró una importante victoria sobre Aguará de Formosa 18 a 13 que le permite seguir con claras posibilidades de llegar a las semifinales.

El partido que se jugó en “La Isla” de la capital chaqueña, mostró a Aguará al frente del marcador durante el primer tiempo 13 a 8. La reacción de Regatas llegó en el complemento, donde metió un parcial de 10 a 0 para quedarse con el triunfo.

Fernando López (dos tries) y Marcelo Miño (2 penales y 1 conversión) fueron los jugadores más importantes en Regatas que ahora comparte el quinto lugar con Sixty.

Cumplidas once fechas, la tabla de posiciones muestra como único puntero a Aranduroga con 36 puntos. Después se ubican Curne con 32, Aguará con 31, Taraguy con 30, Sixty y Regatas Resistencia con 26, Capri con 18 y San Patricio con 8.

Una vez que concluya la primera fase, quedan tres fechas, los cuatro primeros avanzarán directamente a las semifinales.

La fecha número doce contempla estos encuentros: Curne vs. Aranduroga, Aguará vs. Taraguy, Sixty vs. San Patricio y Capri vs. Regatas.

Derrota de Argentina XV

El equipo de Argentina XV, un combinado alternativo del seleccionado albiceleste de rugby, venció ayer al representativo de Georgia, por 30-24, en el primer amistoso de la gira europea.

Dentro del plantel argentino está el correntino Jerónimo Gómez Vara pero ayer no fue utilizado por el entrenador Ignacio Fernández Lobbe.

En el estadio AIA Arena de la ciudad de Kutaisi, el equipo albiceleste remontó una desventaja inicial de 6-14, al término de la primera mitad.

Santiago Socino, Santiago Ruiz y Bautista Bernasconi marcaron sendos tries en la segunda etapa para dar vuelta la pizarra.

El apertura Gerónimo Prisciantelli contribuyó con 3 penales y el también pateador Tomás Albornoz colaboró con 3 conversiones para el conjunto argentino.

Precisamente tanto Prisciantelli como Albornoz, además de Mateo Carreras, estarán a la expectativa de un eventual llamado del DT australiano Michael Cheika para sumarse a Los Pumas, tras las lesiones que padecen Nicolás Sánchez y Emiliano Boffelli.

“Fue un lindo desafío para el equipo y el staff, poder amalgamar jugadores que venían de distintas situaciones. Ponerlos en cancha con solo 3 prácticas, ante un rival durísimo, nos deja muy felices”, dijo el entrenador del equipo argentino, Fernández Lobbe.

“Me gusto la personalidad que mostró el equipo. Tras un primer tiempo adverso, no nos desesperamos y logramos mejorar para el complemento”, agregó el DT. “Ahora tenemos que viajar a Portugal y prepararnos para un partido ante un equipo que estuvo muy cerca de ganarle a Italia”, concluyó.

El próximo encuentro de Argentina XV será este sábado 9 ante Portugal, en Lisboa.