Una participante de La Voz quedó con el micrófono abierto y Lali le dio un consejo

En las audiciones a ciegas de La Voz Argentina algunos sueños se rompen. María Sol Moreno, una joven mendocina de 18 años, no pudo conseguir que los jurados se dieran vuelta para elegirla para sus equipos y Lali Espósito tuvo dulces palabras de aliento, pero también de celebración, con la adolescente al escuchar lo que se dijo a sí misma en voz baja.

“Te voy a decir algo breve. Antes de que empieces a cantar, pasó una situación”, comentó la cantante, sorprendiendo a la participante, a la que le quedó el micrófono abierto y por eso Lali pudo escuchar sus palabras antes de su performance.

"Escuchábamos tu respiración y escuché que te susurraste ‘yo puedo, yo puedo’. Quiero que sepas que vos sí podés, claro. Y podés todo”, le dijo a la joven, quien fue acompañada por sus papás a la presentación.

EL EMOTIVO CONSEJO DE LALI ESPÓSITO A UNA PARTICIPANTE QUE NO QUEDÓ EN LA VOZ ARGENTINA

“Este 'no' de las sillas en esta oportunidad en La Voz no significa que vos no podés”, le dijo, mientras que Mau y Ricky, Ricardo Montaner y Soledad destacaban su esfuerzo y comentaban que problemas había tenido en su actuación.

“Ese mantra que te dijiste antes de cantar te lo tenés que decir todos los días, como lo hacemos todos los que enfrentamos cosas en esta profesión”, enfatizó, mientras la concursante la miraba con los ojos vidriosos.

“Vos podes. Vas a poder, si te interesa, volver a este programa. Y vas a poder cantar cada vez que te lo propongas y vas a poder avanzar en tu camino musical siempre que estés trabajando para eso. Así que, más allá de lo que te digamos ahora, nunca dudes de eso”, concluyó, para ir a abrazarla.

