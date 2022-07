Combustible: para los transportistas el servicio se normalizó en un 90%

La Cámara Empresaria del transporte Automotor de Cargas de Corrientes (Cetacc) confirmó que se normalizó el abastecimiento de combustible en un 90% en la provincia y hay mayor provisión para los camiones que se vieron afectados por la faltante en las últimas semanas.

Son varias las provincias donde se habían tomado medidas de fuerza por la falta de respuesta del Gobierno nacional ante la difícil situación. Los sectores que comercializan productos sentían el impacto y cada vez aumentaba más la preocupación, hasta hubo algunas protestas. Sin embargo, según informó José Ojeda, presidente de la Cetacc, la situación “aparentemente está casi normalizada”.

“Las estaciones de servicio según nos informaron están mejor aprovisionadas y los precios siguen en los estándares que llegaron. El servicio está normalizado en un 90% después puede haber localidades que por razones de logística no les llega o están a la espera pero están todos provistos. Quizás tengan problemas en la zona fronteriza, pero tampoco creo que sea así”, indicó a El Litoral.

Además, afirmó que esperan un posible aumento en el costo del combustible pero que es preferible que suceda antes de “quedarse sin elementos para transportar los productos”.

“Tuvimos problemas en el desarrollo de la actividad cuando no había gasoil, sobre todo con los retrasos con logística o llegar al lugar, pero hoy es diferente la situación que ya volvió casi a la normalidad”, explicó.

Con respecto a la tarifa actual del combustible comentó que no es verdad que el litro del combustible se haya incrementado por la escasez. “Todos los proveedores que conocemos han respetado los números que tenía impuesto cada compañía, pero no era una diferencia grande. Quizás hubo alguna estación sin bandera que puso precios altos, pero en general no son tan diferentes”, dijo.

“Ante la situación que se vive, como actividad estamos sometidos siempre a los vaivenes de la política y la economía eso siempre sucede. Como ciudadanos estamos preocupados, porque hay una visión distinta de lo que es el comercio, la economía, el trabajo y la producción.

El Estado no debería estar inmerso en todas las actividades y eso genera pobreza y miseria, puedo estar equivocado pero en los años que estamos y con la manos de los políticos estamos complicados”, sostuvo Ojeda.

En los últimos días de junio, los camiones tardaban entre 20 y 24 horas haciendo fila para cargar combustible y la situación se volvía cada vez más insostenible. En ese sentido Ojeda, descartaba cualquier tipo de protesta por parte de los transportistas correntinos ya que aseguraba que no era útil.

Asimismo, indicó, en ese momento, que “tenemos que esperar más de veinte horas para conseguir, pero entiendo que tiene que ver con otras cuestiones o peticiones, como sacar el psicofísico, que es control de salud de los choferes, principalmente la visión, con la idea de robustecer la seguridad vial”.

“Es un riesgo demasiado grande generar una medida de fuerza en la situación que está el país hoy”, resaltó en medio de la escasez del combustible.