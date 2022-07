Estudiantes busca pasar de ronda frente a Fortaleza en La Plata

Estudiantes de La Plata, ganador en cuatro ocasiones del trofeo, irá esta noche en busca de un triunfo que lo clasifique a los cuartos de final de la Copa Libertadores, cuando reciba a Fortaleza, de Brasil, dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda.

El encuentro, que será el desquite del celebrado la semana pasada en Brasil y que finalizó empatado (1-1), se jugará desde las 21,30 de este jueves en el estadio Jorge Luis Hirschi, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y televisación de Espn.

En el caso de que el partido finalice empatado, el ganador se definirá con una serie de remates desde el punto del penal.

El vencedor de este compromiso avanzará a los cuartos de final, en donde jugará ante el ganador de la llave entre Athlético Paranaense de Brasil y Libertad de Paraguay.

En el partido de ida el equipo argentino logró un buen empate de visitante y en su estadio buscará un triunfo, aunque no puede quedar al margen que este no es el mejor momento de Estudiantes, no tiene el rendimiento que lo llevó a ganar con holgura el grupo clasificatorio.

Ricardo Zielinski, director técnico del Pincha platense, pondría en cancha a éste equipo: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Emmanuel Mas; Manuel Castro o Benjamín Rohlleiser, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui, Franco Zapiola; Leandro Díaz y Mauro Boselli.