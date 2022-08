Solidaridad

En un intercambio sobre el aporte solidario para hacer frente a la emergencia desencadenada por la pandemia de covid-19, conocido como aporte de las grandes fortunas, Carlos Castagneto se refirió al concepto que lo motivó.

“Sé que soy el administrador federal, pero hay que ponerse una mano en el corazón y saber que hay mucha gente que lo necesita y tenemos que ser solidarios”, dijo. “Es -dijo- lo que necesitamos de todas y todos para sacar al país adelante no lo saca un gobierno solo, ni un frente electoral, si no lo sacan los argentinos y las argentinas y todos los que viven en el país. Es así que nos tenemos que ayudar, colaborar, y los que más tienen deben ponerse un poquito la mano en el corazón y pensar en aquellos que están sufriendo, que no tienen casa, que no comen, que no pueden llevar los chicos a la escuela, la vida es una y debemos ser solidarios porque nadie se lleva nada al otro mundo”.

Asimismo, sobre el impulso con el que inicia su gestión al frente de la Afip respondió a El Litoral que va “a trabajar con seriedad y profesionalismo con un equipo interdisciplinario y con toda la gente del organismo a lo largo y ancho del país y ser justo y equitativo: que paguen los que tengan que pagar y aquellos que no pagan, que empiecen a pagar y aquellos que evadieron o nunca estuvieron inscriptos, a través de los distintos sistemas que tenemos y los que vamos a aplicar constantemente las 24 horas del día, detectarlos para hacerlos inscribir”.

“Si vos pagás y tu vecino no paga, pero tiene más que vos, vamos a hacer que tenga que pagar, si no, no hay justicia tributaria ni justicia social”, definió.